लॉन्च होते ही धमाल मचाने लगी Tesla, पहले ही महीने में डिलीवर कर दी इतनी गाड़ियां

Tesla Car Delivery: भारत के लक्जरी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाजार में आखिरकार टेस्ला (Tesla) की एंट्री हो चुकी है, लेकिन शुरुआत उतनी धमाकेदार नहीं रही जितनी की उम्मीद थी. 15 जुलाई 2025 को Model Y की लॉन्चिंग के ठीक दो महीने बाद, टेस्ला ने सितंबर के अंत तक कुल 60 यूनिट्स की डिलीवरी करके अपनी यात्रा शुरू कर दी. एलन मस्क के स्वामित्व वाले इस ब्रांड के लिए यह संख्या भले ही कम हो, पर एक ही मॉडल और ₹59.89 लाख की ऊंची शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) के बावजूद, इसे एक मजबूत कदम माना जा रहा है.

डेटा के अनुसार कौन सा ब्रांड रहा आगे

Vahan डेटा के अनुसार, सितंबर 2025 में टेस्ला ने खुद को लक्जरी ईवी सेगमेंट में प्लेस करने की कोशिश की है, इसी महीने, BMW ने 307 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के साथ टेस्ला को पछाड़ दिया, जबकि Mercedes-Benz ने 95 यूनिट्स की बिक्री की. हालांकि, टेस्ला ने Volvo की 22 ईवी यूनिट्स की बिक्री को पीछे छोड़ दिया. यह मुकाबला दिखाता है कि भारत में टेस्ला को और मेहनत करनी पड़ेगी. इसकी $60 लाख की एसयूवी ने पहले ही महीने में लक्जरी ईवी सेगमेंट में अपनी जगह बना ली है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारी आयात शुल्क के कारण Model Y की कीमत काफी अधिक है, जिससे डिमांड कंपनी की एक्सपेक्टेशन से कम रही. इसी वजह से, टेस्ला ने अपने सालाना डिलीवरी टारगेट को 350 और 500 यूनिट्स के बीच सेट किया है. इसका मतलब है कि टेस्ला अभी भी बाजार को समझने और अपनी रणनीति को समायोजित करने की प्रक्रिया में है.

Model Y की रेंज और वेरिएंट

टेस्ला Model Y वर्तमान में दो ट्रिम्स में उपलब्ध है:

Rear-Wheel Drive (RWD): यह वेरिएंट 500 किमी (WLTP) की रेंज प्रदान करता है और इसी की डिलीवरी शुरू हुई है.

Long Range Rear-Wheel Drive: यह वेरिएंट प्रभावशाली 622 किमी (WLTP) की रेंज देता है, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी बाकी है.