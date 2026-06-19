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मात्र 6 लाख देकर घर लाएं Tesla की दमदार इलेक्ट्रिक कार Model Y! भारत में लॉन्च हुआ ओनरशिप प्लान, जानिए क्या है ऑफर

Tesla Model Y India:भारत में Tesla खरीदना का सपना देखने वाले लोगों को के लिए अच्छी खबर है. एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नया ईज ऑफ ओनरशिप प्लान लॉन्च किया है, जिसके तहत मात्र 6 लाख रुपये की डाउन पेमेंट देकर Tesla Model Y घर ला सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 19, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:37 PM IST
मात्र 6 लाख देकर घर लाएं Tesla की दमदार इलेक्ट्रिक कार Model Y! भारत में लॉन्च हुआ ओनरशिप प्लान, जानिए क्या है ऑफर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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