Elon Musk का जलवा: Tesla Model Y बनी दुनिया की 'Superstar' कार, लगातार तीसरे साल रचा इतिहास!

Tesla model y Global Sales: इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में दिग्गज कंपनी Tesla ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है. एलन मस्क की मशहूर इलेक्ट्रिक कार Tesla Model Y आधिकारिक तौर पर लगातार तीसरे साल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है. खुद एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर इस बड़ी उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए खुशी जाहिर की है. मॉडल Y की इस सफलता ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक बाजार में अब लोग पेट्रोल-डीजल की जगह प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों को प्राथमिकता दे रहे हैं.

शानदार फीचर्स और हाई-टेक केबिन

टेस्ला मॉडल Y की लोकप्रियता के पीछे इसके अत्याधुनिक फीचर्स का बड़ा हाथ है. इस कार में 15.4 इंच का बड़ा सेंटर टचस्क्रीन डिस्प्ले, फुल सेल्फ-ड्राइविंग क्षमता और 18 से 19 इंच के आकर्षक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. सुरक्षा और सुविधा के लिए इसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल, और सेंट्री मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा, पालतू जानवरों के लिए खास 'डॉग मोड' और मेटल रूफ के साथ एलईडी लाइट्स इसे एक भविष्यवादी लुक और अनुभव प्रदान करती हैं.

दमदार बैटरी पैक और तूफानी रफ्तार

परफॉरमेंस के मामले में भी मॉडल Y किसी से कम नहीं है. इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में दी गई पावरफुल बैटरी सिंगल चार्ज में 517 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती है. रफ्तार के शौकीनों के लिए यह कार किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें लगी शक्तिशाली मोटर इसे महज 6.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में मदद करती है. यह रियर व्हील ड्राइव (RWD) वेरिएंट ड्राइविंग के अनुभव को बेहद स्मूथ और थ्रिलिंग बनाता है.

भारत में कीमत और विकल्प

दुनिया भर में अपनी धाक जमाने के बाद अब भारत में भी टेस्ला मॉडल Y लग्जरी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी जगह बना चुकी है. भारतीय बाजार में इस कार के बेस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये तय की गई है. वहीं, जो ग्राहक अधिक रेंज और पावर चाहते हैं, उनके लिए कंपनी इसका 'लॉन्ग रेंज' वेरिएट पेश करती है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये तक जाती है. अपनी कीमत के हिसाब से यह कार परफॉरमेस और लग्जरी का बेहतरीन मिश्रण है.