टेस्ला मॉडल Y का टॉप मॉडल हुआ और भी दमदार, अब मिलेगी 39 किमी. ज्यादा रेंज

Tesla Model Y Updated Range: पहले, टेस्ला मॉडल Y का टॉप मॉडल 78.1 kWh बैटरी पैक के साथ आता था, जिसकी WLTP-प्रमाणित रेंज 622 किमी थी. नए अपडेट के बाद, इस वेरिएंट की रेंज अब बढ़कर 661 किमी हो गई है.
Trending Photos
Tesla Model Y Updated Range: Tesla कार ग्राहकों को अब इलेक्ट्रिक एसयूवी टेस्ला मॉडल Y के टॉप-स्पेक वेरिएंट में पहले से बढ़ी हुई रेंज मिलने जा रही है. भारत में जुलाई 2025 में लॉन्च होने के बाद, अब अमेरिकन कार निर्माता ने चुपचाप लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी (Long Range RWD) वेरिएंट की रेंज को 39 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है. ऐसे में अब सिंगल चार्ज में आपको और भी अच्छी रेंज देखने को मिलेगी.
क्या हुआ है नया बदलाव?
पहले, टेस्ला मॉडल Y का टॉप मॉडल 78.1 kWh बैटरी पैक के साथ आता था, जिसकी WLTP-प्रमाणित रेंज 622 किमी थी. नए अपडेट के बाद, इस वेरिएंट की रेंज अब बढ़कर 661 किमी हो गई है. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बढ़ी हुई रेंज एक बड़े 84.2 kWh बैटरी पैक के माध्यम से हासिल की गई है.
परफॉर्मेंस और कीमत
बैटरी पैक का साइज बढ़ने के बाद भी अब परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ा है. रियर-एक्सल पर लगा इलेक्ट्रिक मोटर अपरिवर्तित है, और यह वेरिएंट अभी भी 0−100 किमी/घंटा की रफ्तार मात्र 5.6 सेकंड में पकड़ सकता है. बेस-स्पेक स्टैंडर्ड आरडब्ल्यूडी (Standard RWD) ट्रिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह 64 kWh बैटरी पैक और 500 किमी की दावाकृत रेंज (WLTP-रेटेड) के साथ पहले की तरह ही उपलब्ध है.
सबसे अच्छी बात यह है कि बढ़ी हुई रेंज और बड़े बैटरी पैक के बावजूद, टेस्ला ने मॉडल Y की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. दोनों वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें अभी भी वही हैं:
वेरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम)
स्टैंडर्ड आरडब्ल्यूडी ₹59.89 लाख
लॉन्ग रेंज आरडब्ल्यूडी ₹67.89 लाख