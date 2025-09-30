महज 2 महीने में शुरू हुई Tesla Model Y की डिलीवरी, दिवाली से पहले ही पहुंचेगी ग्राहकों के पास

Tesla Model Y Delivery Start: एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla ने आखिरकार भारतीय बाज़ार में अपनी नई कार Model Y की डिलीवरी शुरू कर दी है. 15 जुलाई 2025 को लॉन्च होने के महज़ दो महीने के अंदर, Tesla ने यह बड़ा कदम उठाया है. Tesla ने घोषणा की है कि Model Y के नए ग्राहकों को कंपनी की ओर से एक कॉम्प्लीमेंट्री वॉल कनेक्टर ऑफर किया जाएगा. इसका मतलब है कि ग्राहक अपनी पार्किंग की जगह पर इसे आसानी से लगाकर घर पर ही अच्छी तरह से चार्जिंग शुरू कर सकते हैं.

Tesla Model Y को कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं?

भारत भर के ग्राहक Tesla की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से Model Y को ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप इस इलेक्ट्रिक कार का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आप मुंबई और दिल्ली में स्थित Tesla एक्सपीरियंस सेंटर्स पर जा सकते हैं. कंपनी ने ग्राहकों के लिए टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस की भी सुविधा शुरू कर दी है, जिसके लिए आप Tesla के सावधानीपूर्वक तैयार किए गए रूट पर ड्राइव करने के लिए ऑनलाइन साइन अप कर सकते हैं.

Model Y की कीमत और रेंज क्या है?

Tesla Model Y भारत में दो ट्रिम्स में उपलब्ध है:

रियर-व्हील ड्राइव (Rear-Wheel Drive)

लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव (Long Range Rear-Wheel Drive)

इन दोनों ट्रिम्स की WLTP रेंज क्रमशः 500 किमी और 622 किमी है, जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे एक शानदार विकल्प बनाती है. Model Y की शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये है.

Model Y के ग्राहकों को मुफ़्त चार्जिंग सुविधा क्यों मिल रही है?

स्थायी ऊर्जा (Sustainable Energy) की ओर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए, Tesla अपने हर नए वाहन की खरीद के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री वॉल कनेक्टर मुफ्त में दे रही है. यह वॉल कनेक्टर ग्राहकों के घरों या कार्यस्थलों पर स्थापित किया जा सकता है, जिससे वे हर दिन अपनी Tesla को पूरी तरह से चार्ज करके शुरुआत कर सकें. इससे प्रति मील की लागत कम होती है और फ्यूल स्टेशनों तक जाने की ज़रूरत खत्म हो जाती है.

इसके अलावा, ग्राहक मुंबई और दिल्ली में बने Tesla चार्जिंग स्टेशनों पर भी अपनी कार चार्ज कर सकते हैं.

मुंबई में चार्जिंग स्टेशन (One BKC): इसमें चार V4 सुपरचार्जर (DC) और चार डेस्टिनेशन चार्जर (AC) हैं.

दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन (Aerocity): इसमें चार V4 सुपरचार्जर (DC) और तीन डेस्टिनेशन चार्जर (AC) हैं.