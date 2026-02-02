Tesla Model Y पर तगड़ा डिस्काउंट, फरवरी में मिल रहा सबसे जोरदार ऑफर

Tesla Discount Offer: एलन मस्क की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला Tesla ने भारतीय ग्राहकों के लिए फरवरी महीने में एक बड़ा धमाका किया है. अगर आप टेस्ला की पॉपुलर इलेक्ट्रिक एसयूवी Model Y खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. कंपनी इस महीने अपनी इस कार पर लाखों रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जिससे अब यह प्रीमियम कार आपके बजट के थोड़ा और करीब आ गई है.

बजट में Tesla Model Y: फरवरी में मिल रहा भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स

3 लाख रुपये तक की महा-बचत

टेस्ला ने भारत में अपने ग्राहकों के लिए 'EV Switch and Save' प्रोग्राम शुरू किया है. इस खास ऑफर के तहत, यदि कोई ग्राहक अपनी पुरानी पेट्रोल या डीजल (ICE) कार को एक्सचेंज करके नई टेस्ला Model Y खरीदता है, तो उसे 3 लाख रुपये तक की सीधी बचत हो सकती है. यह ऑफर विशेष रूप से Model Y के 'रियर-व्हील ड्राइव' (RWD) वेरिएंट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन लोगों को बड़ा फायदा होगा जो पहली बार इलेक्ट्रिक कार पर शिफ्ट होना चाहते हैं.

कीमत और बैटरी रेंज

भारत में टेस्ला Model Y की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये है, जबकि इसके टॉप-एंड 'लॉन्ग रेंज' वेरिएंट की कीमत 67.89 लाख रुपये तक जाती है. माइलेज या रेंज की बात करें तो यह एसयूवी सिंगल चार्ज में वेरिएंट के आधार पर 500 किमी से लेकर 622 किमी तक की शानदार दूरी तय कर सकती है. इतनी लंबी रेंज की वजह से यह लंबी यात्राओं के लिए भी एक भरोसेमंद विकल्प बन जाती है.

प्रीमियम फीचर्स और लग्जरी इंटीरियर

Tesla Model Y सिर्फ अपनी परफॉरमेंस ही नहीं, बल्कि अपने आधुनिक फीचर्स के लिए भी जानी जाती है. इस कार में 15.4 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, टिंटेड ग्लास रूफ, हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ एंबिएंट लाइटिंग दी गई है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें नौ स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन वार्निंग और एडवांस इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो ड्राइविंग अनुभव को सुरक्षित और मजेदार बनाते हैं.

भारत में टेस्ला

टेस्ला ने साल 2025 में भारतीय बाजार में अपनी पहली कार लॉन्च की थी. रिपोर्ट के अनुसार, लॉन्च से लेकर दिसंबर 2025 तक कंपनी ने भारत में कुल 225 यूनिट्स की बिक्री की है. अब इस तरह के भारी डिस्काउंट ऑफर्स के जरिए कंपनी अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाने और भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है.