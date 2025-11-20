Tesla Model Y की हुई क्रैश टेस्टिंग, जानें चकनाचूर होने के बाद सुरक्षित है या खतरनाक

Tesla Model Y: भारतीय बाज़ार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के बीच, इलेक्ट्रिक कार निर्माता Tesla की प्रीमियम एसयूवी Model Y ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हाल ही में, इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का यूरोप की प्रतिष्ठित सुरक्षा रेटिंग एजेंसी Euro NCAP द्वारा क्रैश टेस्ट किया गया, जिसमें इसे पूरे पाँच स्टार (5-Star Rating) दिए गए हैं. यह रेटिंग लेफ्ट और राइट हैंड ड्राइव, दोनों ही संस्करणों के लिए लागू होगी, जो विश्व स्तर पर इसकी सुरक्षा की पुष्टि करती है.

दूसरा पैराग्राफ

Euro NCAP द्वारा जारी किए गए अंकों के अनुसार, Tesla Model Y ने सुरक्षा के लगभग सभी मानकों पर असाधारण प्रदर्शन किया है. इसे अडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 91% अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि चाइल्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह स्कोर और भी बेहतर रहा और 93% अंक मिले. इसके अतिरिक्त, सड़क पर चलने वाले अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए इसे 86% और सेफ्टी असिस्ट फीचर्स के लिए 92% अंक दिए गए, जो इसके समग्र सुरक्षा पैकेज को दर्शाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अडल्ट और चाइल्ड यात्रियों के लिए सुरक्षा प्रदर्शन

अडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए विस्तृत परीक्षणों में, मॉडल वाई ने फ्रंटल इम्पैक्ट में 16 में से 14.2 अंक और लैटरल इम्पैक्ट में 16 में से 15.3 अंक हासिल किए. खास बात यह है कि रियर इम्पैक्ट (व्हिपलैश सुरक्षा) परीक्षण में इसे 4 में से पूरे 4 अंक मिले. बच्चों की सुरक्षा के मामले में भी यह एसयूवी बहुत बेहतरीन है, जहां फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट में इसे पूरे 16 अंक और लैटरल इम्पैक्ट टेस्ट में पूरे 8 अंक प्राप्त हुए हैं, जो इसे परिवारों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं.

फीचर्स, रेंज और टेक्नोलॉजी

सुरक्षा के साथ-साथ, Tesla Model Y टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के मामले में भी उन्नत है. इसमें एक बड़ा 15.4 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले, हीटेड और वेंटिलेटेड सीटें, एंबिएंट लाइट्स, नौ स्पीकर और महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधाएँ जैसे AEB (ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग) और ब्लाइंड स्पॉट कॉलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं. रेंज की बात करें तो, इसे कम और लॉन्ग रेंज बैटरी विकल्पों के साथ पेश किया गया है, जो सिंगल चार्ज पर 500 किलोमीटर से लेकर 622 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान कर सकते हैं.

भारत में उपलब्धता और कीमत:

Tesla ने Model Y को जुलाई महीने में भारतीय बाज़ार में लॉन्च किया था. सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से लैस इस प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी की भारत में एक्स-शोरूम शुरुआती कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है. वहीं, इसके टॉप वेरिएंट, जो लॉन्ग रेंज के साथ आता है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है. यह कीमत, इसकी उच्च सुरक्षा रेटिंग और अत्याधुनिक फीचर्स के साथ मिलकर, इसे लक्ज़री इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है.