दिल्ली के प्रदूषण से लड़ेगा Tesla का ये धांसू फीचर, फेफड़ों को नहीं पहुंचेगा नुकसान!

दिल्ली के प्रदूषण से लड़ेगा Tesla का ये धांसू फीचर, फेफड़ों को नहीं पहुंचेगा नुकसान!

Tesla Model Y: टेस्ला ने अपनी तकनीक को दिखाने के लिए एक दिलचस्प प्रयोग किया. उन्होंने एक बड़े पारदर्शी बुलबुले के अंदर टेस्ला मॉडल Y और एक BMW X3 कार को रखा और फिर उस बुलबुले को लाल धुएं (स्मोक बॉम्ब) से भर दिया. जहाँ BMW के अंदर धुआं भर गया, वहीं टेस्ला के अंदर बैठा कर्मचारी बिल्कुल सुरक्षित था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 07:06 PM IST
दिल्ली के प्रदूषण से लड़ेगा Tesla का ये धांसू फीचर, फेफड़ों को नहीं पहुंचेगा नुकसान!

Tesla Model Y: देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुँच गया है. रविवार सुबह शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 377 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली के 40 में से 16 निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता 'बेहद गंभीर' पाई गई. बढ़ते स्मॉग और जहरीली हवा के बीच, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अपने मॉडल Y (Model Y) के एक खास एयर फिल्टर का वीडियो जारी कर सुर्खियां बटोरी हैं, जो हवा को पूरी तरह शुद्ध करने का दावा करता है.

टेस्ला ने अपनी तकनीक को दिखाने के लिए एक दिलचस्प प्रयोग किया. उन्होंने एक बड़े पारदर्शी बुलबुले के अंदर टेस्ला मॉडल Y और एक BMW X3 कार को रखा और फिर उस बुलबुले को लाल धुएं (स्मोक बॉम्ब) से भर दिया. जहा BMW के अंदर धुआं भर गया, वहीं टेस्ला के अंदर बैठा कर्मचार बिल्कुल सुरक्षित था क्योंकि कार का 'बायोवेपन डिफेंस मोड' ऑन था. टेस्ला के एडवांस HEPA फिल्टर ने लाल धुएं और धूल के कणों को कार के केबिन के अंदर आने से पूरी तरह रोक दिया, जबकि सामान्य फिल्टर वाली कार इसमें नाकाम रही.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कंपनी का दावा है कि मॉडल Y में लगा यह खास HEPA फिल्टर हवा में मौजूद 99.97% धूल, पराग, फफूंद, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म कणों को खत्म कर देता है. प्रयोग के बाद जब इंजीनियर ने फिल्टर बाहर निकाला, तो वह लाल धूल से भरा हुआ था, जिससे साबित हुआ कि इसने जहरीले कणों को अंदर आने से पहले ही सोख लिया था. यह तकनीक उन शहरों के लिए वरदान साबित हो सकती है जहाँ वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यह कार के अंदर बिल्कुल ताजी और शुद्ध हवा सुनिश्चित करती है.

भारत में टेस्ला के मॉडल और उनकी रेंज की बात करें तो, यहाँ मॉडल Y के दो वेरिएंट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं: रियर-व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज रियर-व्हील ड्राइव. स्टैंडर्ड वर्जन एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन 622 किलोमीटर तक चलता है. भारतीय बाजार में इन इलेक्ट्रिक कारों की शुरुआती कीमत लगभग 59.89 लाख रुपये रखी गई है, जो अपनी प्रीमियम रेंज और आधुनिक फीचर्स के साथ ग्राहकों को आकर्षित कर रही है.

तकनीकी रूप से, टेस्ला मॉडल Y का रियर-व्हील ड्राइव वेरिएंट 60 kWh और 75 kWh के दो बैटरी पैक विकल्पों के साथ आता है. इसका सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर लगभग 295 hp की दमदार पावर जेनरेट करता है. दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, टेस्ला की यह एयर-प्यूरीफिकेशन तकनीक सिर्फ एक लग्जरी फीचर नहीं बल्कि सेहत की सुरक्षा के लिहाज से एक जरूरी कदम के रूप में देखी जा रही है.

Tesla Model Y

