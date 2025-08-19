Tesla ने लॉन्च की 6 सीट्स वाली Model YL, खूबियां जान दंग रह जाएंगे
Tesla ने लॉन्च की 6 सीट्स वाली Model YL, खूबियां जान दंग रह जाएंगे

Tesla Model YL 6 seater:  मॉडल YL की शुरुआती कीमत 339,000 युआन है, जो लगभग 47,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. यह चीन में मॉडल Y लॉन्ग रेंज AWD से लगभग 3,600 अमेरिकी डॉलर ज़्यादा महंगी है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 12:18 PM IST
Tesla ने लॉन्च की 6 सीट्स वाली Model YL, खूबियां जान दंग रह जाएंगे

Tesla Model YL with 6 seats: टेस्ला ने चीन में आधिकारिक तौर पर मॉडल YL लॉन्च कर दिया है, जो 6 सीटों वाला एक नया, बड़ा मॉडल Y है. इसकी शुरुआती कीमत 339,000 चीनी युआन है, जो लगभग 47,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. कुछ हफ़्तों की टीज़िंग के बाद, टेस्ला ने चीन में अपने ऑनलाइन कॉन्फिगरेटर पर मॉडल Y के नए संस्करण को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. इस गाड़ी के बारे में मुख्य बातें जो हमें अभी तक नहीं पता थीं, वे थीं इसकी कीमत और रेंज. अब इन सवालों के जवाब मिल गए हैं. ये कार 750km की CLTC रेंज ऑफर करती है. 

कितनी है शुरुआती कीमत 

शुरुआती कीमत की बात करें तो मॉडल YL की शुरुआती कीमत 339,000 युआन है, जो लगभग 47,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है. यह चीन में मॉडल Y लॉन्ग रेंज AWD से लगभग 3,600 अमेरिकी डॉलर ज़्यादा महंगी है. CLTC ड्राइविंग साइकिल के आधार पर इसकी रेंज 751 किमी (466 मील) है, जो आमतौर पर WLTP और EPA मानकों से ज़्यादा रेंज देती है. तुलना के लिए, बड़ा संस्करण अपने बड़े बैटरी पैक की बदौलत छोटे मॉडल Y लॉन्ग रेंज AWD के लगभग बराबर रेंज प्राप्त करता है.

क्या है खसियतें 

पिछले महीने, इसके पहले स्पेसिफिकेशन और डाइमेंशन जारी किए गए थे, जिससे इसकी लंबाई लगभग 180 मिमी (7 इंच) ज़्यादा, ऊँचाई लगभग 24 मिमी (1 इंच) ज़्यादा और व्हीलबेस 150 मिमी (या लगभग 6 इंच) ज़्यादा होने की पुष्टि हुई थी.अब, टेस्ला ने कुछ और फीचर्स की पुष्टि की है, जिनमें 2,539 लीटर तक का स्टोरेज स्पेस और दूसरी पंक्ति की सीटों में इलेक्ट्रिक आर्मरेस्ट शामिल हैं.

सितंबर में डिलीवरी 

टेस्ला की मौजूदा लाइनअप की तुलना में इसकी कीमत वाजिब है, जिससे यह अपग्रेड किफ़ायती है. हालांकि यह चीन में उपलब्ध अन्य 6-सीटर ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी विकल्पों, जैसे कि ओनवो L90, जो लगभग $8,000 सस्ती है, की तुलना में काफ़ी महंगी है.

;