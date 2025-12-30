Advertisement
टेस्ला की बढ़ी मुश्किलें! रिकॉर्ड तोड़ Q3 के बाद अब बिक्री में गिरावट के संकेत

Tesla Car Sale: पिछले आंकड़ों पर गौर करें, तो टेस्ला ने Q3 2025 में दुनिया भर में 4,97,099 वाहनों की डिलीवरी कर सबको चौंका दिया था. इसमें सबसे बड़ी भूमिका Model 3 और Model Y की रही, जिनकी कुल 4.81 लाख यूनिट्स बिकीं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:00 PM IST
Tesla Car Sale: दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला (Tesla) के लिए साल 2025 का अंत मिला-जुला रहने वाला है. एक तरफ जहाँ कंपनी ने तीसरी तिमाही (Q3) में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की थी, वहीं चौथी तिमाही (Q4) के लिए विशेषज्ञों के अनुमान थोड़े कम नजर आ रहे हैं. वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों का मानना है कि शानदार बढ़त के बाद अब टेस्ला की रफ्तार में थोड़ी कमी आएगी. भारत की बात करें, तो जुलाई 2025 में एंट्री के बाद से अब तक टेस्ला की शुरुआत धीमी रही है और कंपनी यहाँ मात्र 500 से कम कारें ही डिलीवर कर पाई है.

तीसरी तिमाही की ऐतिहासिक सफलता
पिछले आंकड़ों पर गौर करें, तो टेस्ला ने Q3 2025 में दुनिया भर में 4,97,099 वाहनों की डिलीवरी कर सबको चौंका दिया था. इसमें सबसे बड़ी भूमिका Model 3 और Model Y की रही, जिनकी कुल 4.81 लाख यूनिट्स बिकीं. बाकी हिस्सा Model S, Model X और साइबरट्रक (Cybertruck) ने पूरा किया. इस प्रदर्शन ने यह साबित किया था कि कड़ी वैश्विक मुकाबले के बावजूद टेस्ला का दबदबा बरकरार है.

Q4 के लिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?
चौथी तिमाही के लिए मॉर्गन स्टेनली, डॉयचे बैंक और यूबीएस जैसे बड़े संस्थानों ने अपने अनुमान साझा किए हैं. जानकारों का मानना है कि इस बार डिलीवरी का आंकड़ा गिरकर 4,20,399 यूनिट्स के आसपास रह सकता है. यह Q3 के मुकाबले करीब 15% की गिरावट होगी. इस सुस्ती के पीछे साल के अंत में होने वाले बाजार के उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों का दबाव और 2026 के नए मॉडलों के लिए प्रोडक्शन में किए जा रहे बदलावों को मुख्य कारण माना जा रहा है.

भविष्य की तैयारी और नई चुनौतियां
भले ही तिमाही आधार पर आंकड़ों में गिरावट दिख रही हो, लेकिन टेस्ला का भविष्य अभी भी उज्ज्वल नजर आता है. कंपनी अब अपनी 'गीगाफैक्ट्री' के विस्तार और स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है. इसके अलावा, टेस्ला का पूरा ध्यान अब ऑटोनॉमस ड्राइविंग और AI तकनीक पर है, जो आने वाले सालों में ईवी (EV) मार्केट की तस्वीर बदल सकती है.

2026 पर टिकीं सबकी नजरें
जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक कारों का बाजार परिपक्व हो रहा है, टेस्ला को अपनी लागत कम करने और तकनीक में आगे रहने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी. साल 2026 टेस्ला के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा, जहाँ उसे न केवल अपनी बिक्री बढ़नी होगी, बल्कि ग्लोबल लेवेल पर उभरती हुई चीनी कंपनियों को भी कड़ी टक्कर देनी होगी. निवेशको और कार प्रेमियों की नजर इस बात पर है कि क्या टेस्ला अपनी 'प्राइसिंग स्ट्रैटेजी' से फिर से बाजार में हलचल पैदा कर पाएगी.

