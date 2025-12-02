दो महीने में सिर्फ 157 गाड़ियां ही बेच पाई Tesla, दमदार फीचर्स के बावजूद नहीं खरीद रहे ग्राहक

Tesla Car Sale: भारत के तेजी से बढ़ते लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार में टेस्ला की शुरुआत काफी धीमी रही है. सरकारी वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर में डिलीवरी शुरू करने के बाद से अमेरिका स्थित इस दिग्गज ऑटोमेकर ने अब तक केवल 157 यूनिट की बिक्री की है. नवंबर महीने में टेस्ला केवल 48 यूनिट ही बेच पाई, जबकि बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज-बेंज ने बेहतर प्रदर्शन किया. टेस्ला ने भारत में अपनी पहली पेशकश के रूप में मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की है, लेकिन शुरुआती उत्साह के बावजूद, कंपनी को भारत में अपनी पकड़ बनाने में अभी और समय लग सकता है.

टेस्ला की धीमी बिक्री गति के बावजूद, कंपनी भारत में अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है. इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कंपनी ने बीते हफ्ते गुरुग्राम में अपना पहला 'ऑल-इन-वन टेस्ला सेंटर' खोलने की घोषणा की. यह सुविधा ग्राहकों को एक ही स्थान पर संपूर्ण ओनरशिप एक्सपीरियंस प्रदान करेगी, जिसमें रिटेल (बिक्री), आफ्टर-सेल्स सर्विस, डिलीवरी, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सभी शामिल होंगे. यह पहल ग्राहकों के विश्वास को बढ़ाने और भारत में ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करने के टेस्ला के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है.

टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर शरद अग्रवाल ने इस नए गुरुग्राम सेंटर को उत्तर भारत में तेजी से बढ़ते टेस्ला समुदाय को समर्थन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी का उद्देश्य लोगों के काम करने, यात्रा करने और भोजन करने की जगहों के पास ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सुविधाजनक बनाना है, जिससे ईवी का इस्तेमाल आसान हो सके.

अग्रवाल ने कंपनी के मिशन को दोहराते हुए कहा कि टेस्ला का लक्ष्य "सस्टेनेबल एनर्जी की ओर बदलाव को गति देना" है. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और ग्राहकों के साथ सीधे व्यापार मॉडल (डायरेक्ट बिजनेस मॉडल) का इस्तेमाल करने के साथ, कंपनी का उद्देश्य कस्टमर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना और इस प्रकार भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाए जाने को बढ़ावा देना है.