भारत में कहां तक फैला है Tesla सुपर चार्जर का नेटवर्क? यहां पर एक मिनट में समझें

Tesla Super Charger: इलेक्ट्रिक कार दिग्गज टेस्ला (Tesla) ने भारत में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करते हुए गुरुग्राम (Gurugram) में अपना पहला चार्जिंग स्टेशन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है. डीएलएफ होराइजन सेंटर (DLF Horizon Center) में स्थित यह सुविधा कंपनी के हालिया लॉन्च किए गए टेस्ला सेंटर के ठीक बाद आई है. इस नए स्टेशन के साथ अब भारत में टेस्ला के पास कुल 3 मुख्य स्टेशन हो गए हैं, जिनमें 12 सुपरचार्जर और 10 डेस्टिनेशन चार्जर शामिल हैं. यह बुनियादी ढांचा टेस्ला मालिकों को बिना किसी परेशानी के लंबी यात्राएं करने का भरोसा देता है.

गुरुग्राम स्टेशन

हरियाणा के गुरुग्राम में 17 दिसंबर 2025 को शुरू हुए इस स्टेशन में चार V4 सुपरचार्जर और तीन डेस्टिनेशन चार्जर लगाए गए हैं. गोल्फ कोर्स रोड के सेक्टर 43 में स्थित यह स्टेशन 99.95% अपटाइम का दावा करता है. टेस्ला मालिकों के लिए यह पूरी प्रक्रिया 'प्लग इन, चार्ज एंड गो' जैसी सहज है, जिसे टेस्ला ऐप के जरिए आसानी से मैनेज किया जा सकता है. ऐप न केवल चार्जिंग की स्थिति बताता है, बल्कि भुगतान और निकटतम चार्जर तक पहुंचने में भी मदद करता है.

दिल्ली और मुंबई में भी बढ़ी सर्विस

गुरुग्राम से पहले टेस्ला ने दिल्ली के एयरोसिटी (Aerocity) स्थित वर्ल्डमार्क 3 में अपना एक्सपीरियंस सेंटर और चार्जिंग स्टेशन खोला था. दिल्ली के इस स्टेशन के बेसमेंट में चार एडवांस सुपरचार्जर मौजूद हैं. वहीं, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में कंपनी ने अगस्त 2025 में ही अपना पहला स्टेशन शुरू कर दिया था, जहाँ चार V4 सुपरचार्जिग स्टॉल (DC) और चार डेस्टिनेशन चार्जिंग स्टॉल (AC) की सुविधा उपलब्ध है. ये तीनों महानगर अब टेस्ला के मुख्य चार्जिंग हब बन चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुपरफास्ट चार्जिंग

टेस्ला की सुपरचार्जिंग तकनीक समय की भारी बचत करती है. कंपनी का दावा है कि उनके 250kW के V4 सुपरचार्जर के इस्तेमाल से मॉडल Y (Model Y) को केवल 15 मिनट चार्ज करने पर 275 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है. यह इतनी रेंज है कि आप गुरुग्राम से जयपुर के हवा महल तक की दूरी एक ही बार में तय कर सकते हैं. सुपरचार्जर स्टेशन पर चार्जिग की रफ्तार बैटरी के लेवल और तापमान के हिसाब से थोड़ी कम-ज्यादा भी हो सकती है.

कितना आएगा खर्च?

टेस्ला ने भारत में चार्जिंग की दरों को काफी प्रतिस्पर्धी रखा है. हाई-स्पीड 250kW सुपरचार्जर का उपयोग करने पर 24 रुपये प्रति kW का शुल्क लिया जाता है. इस हिसाब से मॉडल Y के स्टैंडर्ड वेरिएंट को फुल चार्ज करने में लगभग 1,800 रुपये और लॉन्ग रेंज वेरिएंट के लिए 2,000 रुपये से कुछ अधिक का खर्च आता है. यदि आप और भी सस्ता विकल्प चाहते हैं, तो 11kW के डेस्टिनेशन चार्जर का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी दर मात्र 14 रुपये प्रति kW है.

स्मार्ट मैनेजमेंट

टेस्ला अपने ग्राहकों को केवल चार्जर ही नहीं, बल्कि एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम दे रहा है. कार का नेविगेशन सिस्टम स्टेशन तक पहुंचने से पहले ही बैटरी को 'प्री-कंडीशन' (Pre-condition) कर देता है ताकि चार्जिंग और भी तेज हो सके. साथ ही, भीड़भाड़ वाले स्टेशनों पर 80% से ऊपर चार्ज करने पर 'कंजेशन फीस' (लगभग 40 रुपये प्रति मिनट) का भी प्रावधान है, ताकि सभी को चार्जिंग का मौका मिल सके. आने वाले समय में नोएडा और ठाणे जैसे इलाकों में भी नए सुपरचार्जर शुरू होने की संभावना है.