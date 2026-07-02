E20 पेट्रोल: क्या तरक्की के नाम पर अवाम पर नया बोझ डाला जा रहा है?

चौथा पहलू पर्यावरण का है. हुकूमत का दावा है कि E20 से कार्बन उत्सर्जन कम होगा. इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन पूरी तस्वीर इससे कहीं बड़ी है. सिर्फ गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता. गन्ना उगाने, सिंचाई करने, खाद डालने, फसल ढोने और एथेनॉल बनाने में भी भारी मात्रा में पानी, बिजली और ऊर्जा खर्च होती है. इसलिए कई वैज्ञानिक पूरे जीवन-चक्र यानी "वेल-टू-व्हील" आधार पर मूल्यांकन करने की बात करते हैं. असली पर्यावरणीय फायदा तभी समझ में आएगा जब पूरी प्रक्रिया का हिसाब लिया जाए. नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक भी E20 का कुल GHG फायदा सिर्फ 18% है 50% नहीं.