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E20 पेट्रोल: क्या तरक्की के नाम पर अवाम पर नया बोझ डाला जा रहा है?

E20 पेट्रोल नीति से पानी के संकट और गाड़ियों के माइलेज पर बुरा असर पड़ सकता है. तरक्की के नाम पर बिना ठोस विकल्प दिए जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालना कतई मुनासिब नहीं है.

Written ByAdvocate Mohammad Usman Azhari
Published: Jul 02, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:11 AM IST
E20 पेट्रोल: क्या तरक्की के नाम पर अवाम पर नया बोझ डाला जा रहा है?
Image Credit: E20 पेट्रोल: क्या तरक्की के नाम पर अवाम पर नया बोझ डाला जा रहा है?Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Advocate Mohammad Usman Azhari

Advocate Mohammad Usman Azhari

एडवोकेट मोहम्मद उस्मान अजहरी उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और टीवी पैनलिस्ट हैं. वह अक्सर राष्ट्रीय टेलीविजन और मीडिया डिबेट्स में सामाजिक और धार्मिक मामलों पर अपनी कानूनी और स्पष्ट राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

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