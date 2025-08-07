बजट रखें तैयार! 2025 के आखिर तक लॉन्च हो सकती हैं ये 3 कारें, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Upcoming Cars In India: भारतीय बाजार में कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां मौजूद है. जो अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच 3 कारें लॉन्च करने जा रही है. अगर आप भी एक EV कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. दरअसल Hyundai, Mahindra और Maruti अपनी 3 कारों को पेश करने वाली है. हम आपको इन कारों के फीचर्स, रेंज और कीमत के बारे में बताएंगे.

Hyundai Venue Facelift

हुंडई की तरफ से दिसंबर 2025 में Venue Facelift मॉडल को लॉन्च कर सकती है. वहीं इस कार की कीमत 8 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास हो सकती है. इस कार में आपको ADAS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, और वेंटीलेटेड सीट जैसी फीचर्स मिल सकते हैं.

Maruti Suzuki Grand Vitara E

Carwale में लगी खबर के अनुसार मारुति सुजुकी Grand Vitara E 3 सितंबर 2025 को लॉन्च हो सकती है. वहीं इस कार के रेंज की बात करें, तो ये सिंगल चार्ज में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. Vitara E के कीमत की बात करें तो यह करीब 20 से 25 लाख हो सकती है. अगर आप एक ईवी कार की तलाश में हैं, तो यह कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाली है.

Mahindra XUV.e8

महिंद्रा भी अपनी कार XUV.e8 को भारतीय बाजार में जल्द पेश करने वाली है. आपको बता दें कि यह कार INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकती है.मीडिया रिपोर्ट के अनुसार XUV.e8 फुल चार्ज होने पर लगभग 600 किलोमीटर की रेंज देती है. हालांकि, कार के प्राइस का कोई खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन उम्मीद यह लगाई जा रही है कि XUV.e8 की कीमत 28 से 35 लाख के बीच हो सकती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.