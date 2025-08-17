पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक, कार खरीदने से पहले जरूर जानें इन 5 वेरिएंट्स के फायदे और नुकसान

Top 5 Cars: पहले लोग कार खरीदने में इतना कंफ्यूज नहीं होते थे. बस शोरूम जाते और अपनी कार को बुक कर लेते थे. लेकिन आज के समय में इतनी कार के वेरिएंट्स मौजूद हैं कि लोग शोरूम जाकर भी वापस आ जाते हैं. कई लोगों को तो इन वेरिएंट्स जैसे- पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का मतलब भी पता नहीं होता है. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए. क्योंकि अब हमारे पास 1, 2 नहीं बल्कि 5 कार चलाने का ऑप्शन मिलता है. हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन-सी कार खरीदनी चाहिए.

पेट्रोल इंजन फायदा और नुकसान

पेट्रोल इंजन जितने सीसी का होता है, वो उतना ही पावर देता है. इतना ही नहीं पेट्रोल इंजन की कार माइलेज ठीक-ठाक होता है. आपको बता दें कि पेट्रोल इंजन वाली कारों की कीमत अन्य फ्यूल की कार की तुलना में कम होती है.

हालांकि पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में सर्विस चार्ज और पार्ट काफी महंगे आते हैं. इतना ही नहीं अब सरकार भी पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को बढ़ा सकती है, जिस कारण माइलेज पर काफी असर पड़ सकता है.

डीजल कार के फायदा और नुकसान

डीजल कार में पेट्रोल की तुलना में ज्यादा माइलेज और पावर देती है.

डीजल कार पेट्रोल की तुलना में थोड़ी महंगी होती है.

CNG कार के फायदा और नुकसान

देश में ज्यादातर लोग CNG कार खरीद रहे हैं. क्योंकि CNG कार पेट्रोल-डीजल से बेहतर माइलेज देती है.

हालांकि CNG की कार में पावर थोड़ा कम मिलता है. आप CNG कार खरीद सकते हैं, तो आपको इस कार में बूट स्पेस काफी कम मिलता है. इतना ही CNG फिलिंग करने में काफी समय भी लगता है.

यह भी पढ़ें:

XUV700: जबरदस्त पावर, टॉप क्लास सेफ्टी और फैमिली के लिए परफेक्ट SUV, जानें फीचर्स और माइलेज

इलेक्ट्रिक कार के फायदा और नुकसान

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक में मेंटेनेंस काफी कम होता है और ये कारें फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज दे सकती है.

इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में काफी समय लगता है और हर जगह चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद नहीं है.

हाइब्रिड कार के फायदा और नुकसान

देश में कई सारी कार कंपनियां मौजूद हैं, जो हाइब्रिड मॉडल पर कार को पेश कर रही है. दरअसल इन कारों में मोटर और इंजन साथ दिया जाता है, जो प्रदूषण काफी कम फैलाती है.

आपको बता दें कि इन कारों की कीमत काफी अधिक होती है और मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है.