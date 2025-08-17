पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक, कार खरीदने से पहले जरूर जानें इन 5 वेरिएंट्स के फायदे और नुकसान
Advertisement
trendingNow12885427
Hindi Newsऑटोमोबाइल

पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक, कार खरीदने से पहले जरूर जानें इन 5 वेरिएंट्स के फायदे और नुकसान

Top 5 Cars: भारतीय बाजार में कई सारे कार के वेरिएंट मौजूद हैं. जैसे-पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड. अब इनमें से कार चुनना काफी मुश्किल हो गया है. आप भी कार खरीदने का सोच रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए, तो हम आपको इस खबर में इन वेरिएंट्स के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक तक, कार खरीदने से पहले जरूर जानें इन 5 वेरिएंट्स के फायदे और नुकसान

Top 5 Cars: पहले लोग कार खरीदने में इतना कंफ्यूज नहीं होते थे. बस शोरूम जाते और अपनी कार को बुक कर लेते थे. लेकिन आज के समय में इतनी कार के वेरिएंट्स मौजूद हैं कि लोग शोरूम जाकर भी वापस आ जाते हैं.  कई लोगों को तो इन वेरिएंट्स जैसे- पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का मतलब भी पता नहीं होता है. आप भी कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी कार खरीदनी चाहिए. क्योंकि अब हमारे पास 1, 2 नहीं बल्कि 5 कार चलाने का ऑप्शन मिलता है. हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन-सी कार खरीदनी चाहिए. 

fallback

पेट्रोल इंजन फायदा और नुकसान

पेट्रोल इंजन जितने सीसी का होता है, वो उतना ही पावर देता है. इतना ही नहीं पेट्रोल इंजन की कार माइलेज ठीक-ठाक होता है. आपको बता दें कि पेट्रोल इंजन वाली कारों की कीमत अन्य फ्यूल की कार की तुलना में कम होती है. 

हालांकि पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में सर्विस चार्ज और पार्ट काफी महंगे आते हैं. इतना ही नहीं अब सरकार भी पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को बढ़ा सकती है, जिस कारण माइलेज पर काफी असर पड़ सकता है. 

डीजल कार के फायदा और नुकसान

डीजल कार में पेट्रोल की तुलना में ज्यादा माइलेज और पावर देती है. 

 डीजल कार पेट्रोल की तुलना में थोड़ी महंगी होती है. 

CNG कार के फायदा और नुकसान

देश में ज्यादातर लोग CNG कार खरीद रहे हैं. क्योंकि CNG कार पेट्रोल-डीजल से बेहतर माइलेज देती है. 

हालांकि CNG की कार में पावर थोड़ा कम मिलता है. आप CNG कार खरीद सकते हैं, तो आपको इस कार में बूट स्पेस काफी कम मिलता है. इतना ही CNG फिलिंग करने में काफी समय भी लगता है. 

यह भी पढ़ें: 

XUV700: जबरदस्त पावर, टॉप क्लास सेफ्टी और फैमिली के लिए परफेक्ट SUV, जानें फीचर्स और माइलेज

इलेक्ट्रिक कार के फायदा और नुकसान

आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक में मेंटेनेंस काफी कम होता है और ये कारें फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज दे सकती है. 

इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने में काफी समय लगता है और हर जगह चार्जिंग स्टेशन भी मौजूद नहीं है. 

हाइब्रिड कार के फायदा और नुकसान

देश में कई सारी कार कंपनियां मौजूद हैं, जो हाइब्रिड मॉडल पर कार को पेश कर रही है. दरअसल इन कारों में मोटर और इंजन साथ दिया जाता है, जो प्रदूषण काफी कम फैलाती है. 

आपको बता दें कि इन कारों की कीमत काफी अधिक होती है और मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

carAutomobailes

Trending news

NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
Karnataka News
बैठे-बिठाए मार ली इस कांग्रेस नेता ने पैर पर कुल्हाड़ी, सत्ता बदलने की बात पर नोटिस
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
Odisha
जमीन फाड़कर निकला 200000 किलो सोना! भारत का ये राज्य अब बनेगा 'KGF', फटी रह गई आंखें
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
Bihar SIR Controversy
प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, गुस्साए मुख्य चुनाव आयुक्त ने किसे दे दिया अल्टीमेटम !
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
election commission press conference
'क्या मां, बहन और बेटियों का वोट करते हुए वीडियो शेयर कर दें?', विपक्ष पर बरसा EC
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
2025 bihar election
बिहार में 'शुद्धिकरण यज्ञ' चल रहा? राहुल के लिए चुनाव आयोग ने सारे राज खोल दिए
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
History Of Nehru Family
सगी बुआ बनना चाहती थीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से था छत्तीस का आंकड़ा
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
aaj ki taza khabar
Aaj ki Taza Khabar: CP राधाकृष्णन होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अभी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर
;