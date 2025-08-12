मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ती कारें! कम बजट के साथ फीचर्स का है भरमार

cheapest cars: भारत में सभी का सपना होता है कि उनके घर में एक कार हो आज हम आपको भारत की 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, यहां बताए हुए कार आपके बजट में आने के साथ-साथ माइलेज और फीचर्स भी देने का काम करता है जिससे आप इन कारों का सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

Maruti Suzuki Celerio

Maruti Suzuki Celerio के इंजन की बात करे तो इस कार में 998 सीसी का K10C का 1.0-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन दिया गया है साथ ही इसका इंजन 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, इस कार के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये लगभग 5.36 लाख रुपये है, और इस कार के माइलेज की बात करें ये कार 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है

Tata Tiago

सस्ते कारों की बात करें तो इसमें Tata Tiago का भी नाम आता है इस कार में 1199 सीसी का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इंजन लगा है जो इस कार को ताकतवर बनाने का काम करती है, साथ ही ये कार 86 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, और वहीं इस कार के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये है.

Renault Kwid

बात अगर सस्ते कार की हो रही हो तो उसमें Renault Kwid का भी नाम आता है इस कार में 799 सीसी का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो पावरफुल नहीं है पर ये कार मिडिल क्लास के लोगों के लिए बेहतर है साथ ही इस कार के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.70 लाख रुपये है.

Maruti Suzuki S-Presso

मिडिल क्लास की फेवरेट कार कही जाने वाली Maruti Suzuki S-Presso भी सस्ती कारों में से एक है, इस कार में 998 सीसी के पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही इस कार की कीमत की बात करें तो ये लगभग 4.26 लाख है.

Maruti Suzuki Alto K10

भारत में Maruti Suzuki Alto K10 बहुत फेमस है, साथ ही मिडिल क्लासे के लोगों के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है, इस कार में 998 cc का इस्तेमाल किया गया है, इस कार की एक्सशोरूम कीमत लगभग 4.23 लाख रुपये है.