मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ती कारें! कम बजट के साथ फीचर्स का है भरमार
Advertisement
trendingNow12877266
Hindi Newsऑटोमोबाइल

मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ती कारें! कम बजट के साथ फीचर्स का है भरमार

cheapest cars: आज हम आपको भारत की 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, ये बजट के साथ-साथ माइलेज भी अच्छा देने का काम करती है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिडिल क्लास वालों के लिए बेस्ट हैं ये 5 सबसे सस्ती कारें! कम बजट के साथ फीचर्स का है भरमार

cheapest cars: भारत में सभी का सपना होता है कि उनके घर में एक कार हो आज हम आपको भारत की 5 सबसे सस्ती कारों के बारे में बताएंगे जो मिडिल क्लास के लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, यहां बताए हुए कार आपके बजट में आने के साथ-साथ माइलेज और फीचर्स भी देने का काम करता है जिससे आप इन कारों का सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं.

Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio के इंजन की बात करे तो इस कार में 998 सीसी का K10C का 1.0-लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन दिया गया है साथ ही इसका इंजन 66 bhp की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, इस कार के एक्स शोरूम कीमत की बात करें तो ये लगभग 5.36 लाख रुपये है, और इस कार के माइलेज की बात करें ये कार 25 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है 

Tata Tiago
सस्ते कारों की बात करें तो इसमें Tata Tiago का भी नाम आता है इस कार में 1199 सीसी का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन इंजन लगा है जो इस कार को ताकतवर बनाने का काम करती है, साथ ही ये कार 86 bhp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, और वहीं इस कार के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये है.

Renault Kwid
बात अगर सस्ते कार की हो रही हो तो उसमें Renault Kwid का भी नाम आता है इस कार में 799 सीसी का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन है जो पावरफुल नहीं है पर ये कार मिडिल क्लास के लोगों के लिए बेहतर है साथ ही इस कार के कीमत की  बात करें तो इसकी कीमत 4.70 लाख रुपये है.

Maruti Suzuki S-Presso
मिडिल क्लास की फेवरेट कार कही जाने वाली Maruti Suzuki S-Presso भी सस्ती कारों में से एक है, इस कार में 998 सीसी के पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल हुआ है, साथ ही इस कार की कीमत की बात करें तो ये लगभग 4.26 लाख है.

Maruti Suzuki Alto K10 
भारत में Maruti Suzuki Alto K10 बहुत फेमस है, साथ ही मिडिल क्लासे के लोगों के लिए बहुत बेहतर मानी जाती है, इस कार में 998 cc का इस्तेमाल किया गया है, इस कार की एक्सशोरूम कीमत लगभग 4.23 लाख रुपये है.

 

About the Author
author img
हर्ष सिंह

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

cheapest carscheapest cars in india

Trending news

महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
Kalyan Banerjee
महुआ से विवाद के बीच विपक्षी प्रदर्शन से गायब कल्याण बनर्जी.. ममता का नाम लेकर बोले
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
Supreme Court
उम्रकैद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सजा पूरी कर चुके लोगों को दे दी राहत
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
Raghuji Bhosale
1817 की लड़ाई के बाद खोई थी तलवार, 200 साल बाद नीलामी में महाराष्‍ट्र को मिलेगी
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
Mithun Chakraborty
हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस... मिथुन ने PAK को दे दी खुली चेतावनी
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
Sarla Bhat
35 साल बाद सरला भट को मिलेगा इंसाफ? कश्मीरी पंडितों से जुड़े मामले में ताबड़तोड़ छापे
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
chennai
लैंडिंग के समय विमान में अचानक लग गई आग, मच गई अफरा-तफरी; कांप उठी लोगों की रूह
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
Karnataka News
पहले सिर अलग किया, फिर सास के 19 टुकड़े… डॉक्टर दामाद की हैवानियत से कांप उठा शहर
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
BJP president
बीजेपी अध्यक्ष की रेस में ये नया नाम हुआ शामिल, RSS-पीएम मोदी पर हैं निगाहें
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
tiranga yatra
Video: तिरंगा लेकर सड़क पर उतर गए CM उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
Tripura
बेटे की चाहत में पिता बना 'हैवान', अपनी ही मासूम बेटी के साथ किया ये खौफनाक काम!
;