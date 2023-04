Discontinued Cars: इस एक नियम के कारण बंद हो गई 14 कारें, ये रही सबकी लिस्ट

Cars Which has been Discontinued: भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग (Indian Automotive Industry) में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम हो रहा है, इसके लिए उत्सर्जन मानदंड तय किए गए हैं. बीएस6 फेज दो में उत्सर्जन मानदंड को और मजबूत किया गया है. इसके अलावा, ईवी पर भी काफी ध्यान दिया जा रहा है. सरकार की ओर से भी ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषण करती हैं. दूसरी ओर ICE कारों के लिए बीएस6 फेज-2 लागू हो गया है, इस कारण कई कारें बंद भी हो गई है क्योंकि वह बीएस6 फेज-2 के उत्सर्जन मानदंड के अनुसार नहीं थीं.

ये कारें हो गईं बंद

-- Maruti Suzuki Alto 800

-- Renault Kwid 800cc

-- Mahindra KUV100

-- Honda Jazz

-- Hyundai i20 Diesel

-- Honda Amaze Diesel

-- Honda WR-V

-- Honda City 4th Generation

-- Nissan Kicks

-- Hyundai Verna Diesel

-- Honda City 5th Generation Diesel

-- Toyota Innova Crysta Petrol

-- Skoda Octavia

-- Skoda superb -- Maruti Suzuki Alto 800-- Renault Kwid 800cc-- Mahindra KUV100-- Honda Jazz-- Hyundai i20 Diesel-- Honda Amaze Diesel-- Honda WR-V-- Honda City 4th Generation-- Nissan Kicks-- Hyundai Verna Diesel-- Honda City 5th Generation Diesel-- Toyota Innova Crysta Petrol-- Skoda Octavia-- Skoda superb इनमें सबसे ज्यादा मॉडल होंडा के है, जापानी निर्माता के कुल 5 मॉडल बंद हुए हैं. Jazz, City 4th gen और WR-V क्रॉसओवर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. वहीं, Honda ने City 5th gen और Amaze के डीजल पावरट्रेन को बंद किया है, यानी अब इन दोनों कारों में डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलेगा. बता दें कि हाल के दिनों में खास तौर पर कॉम्पैक्ट और सब-कॉम्पैक्ट हैचबैक तथा सेडान स्पेस में डीजल की लोकप्रियता घटी है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|