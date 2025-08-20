मिडिल क्लास की फेवरेट! 60-80 KMPL माइलेज देने वाली ये सस्ती बाइक्स, जानें फीचर्स

cheap bikes in india: भारत में टू-व्हीलर का मार्केट बेहद बड़ा माना जाता है और यहां हर बजट के हिसाब से कई बाइक मिल जाती हैं, आज हम आपको मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से सबसे बेस्ट बाइक के बारे में बताएंगे जो माइलेज, परफॉर्मेंस, कीमत तीनों में बेहतर हो.

हीरो स्प्लेंडर प्लस

हीरो स्प्लेंडर आज से नहीं दशकों से भारतीय बाइक मार्केट पर राज कर रही है इसका एक बड़ा कारण ये है कि ये बाइक काफी आरामदायक और माइलेज के कारण इस बाइक पर लोगों को काफी भरोसा है इस बाइक का 80.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है, साथ ही इस बाइक के इंजन की बात करें तो इसमें 97.2 सीसी का एयर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक इंजन दिया गया है जो सिर्फ 79,121 मिल सकती है.

हीरो HF डीलक्स

हीरो HF डीलक्स भारत के सबसे फेमस बाइक में से एक है जो मिडिल क्लास का फेवरेट बाइक भी माना जाता है इस कार के इंजन की बात करें तो इसमें 97.2cc का इंजन का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसके माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज 65 किमी/लीटर है जो एक मिडिल क्लास परिवार के बेहतरीन हो सकता है. और हीरो HF डीलक्स के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 59,416 रुपये है.

टीवीएस स्पोर्ट

टीवीएस स्पोर्ट भी मिडिल क्लास लोगों की फेवरेट बाइक है क्योंकि इसका माइलेज बहुत अधिक है कंपनी के मुताबिक इस बाइक का माइलेज 75 से 80 किलोमीटर प्रति लीटर है, साथ ही इसके इंजन की बात करें तो इसमें 109.7 सीसी के इंजन का इस्तेमाल किया गया है. 6.03 किलोवाट की अधिकतम पावर के साथ 8.7 एनएम की अधिकतम टॉर्क जनरेट करने का काम करता है, इसके कीमत की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 66,318 रुपये है.

टीवीएस रैडियन

टीवीएस की एक और बाइक इस लिस्ट में आता है जिसका नाम टीवीएस रैडियन है, इस बाइक के माइलेज का बात करें तो इस बाइक में 65 to 69.3 किलोमीटर प्रति लीटर है, इस कमाल के बाइक में 109.7 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया जाता है जो 8.08bhp की पावर और 8.7Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने का काम करता है, इस बाइक की कीमत 75,607 रुपये है.

बजाज प्लेटिना 100

बजाज प्लेटिना 100, सालों से भारतीय मिडिल क्लास लोगों की फेवरेट बाइक बनी हुई है क्योंकि ये बाइक आरामदायक और कमाल का माइलेज देती है, ये बाइक 75 to 90 km/l का माइलेज देती है और वहीं इसके इंजन की बात करें तो इसमें 102 सीसी एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो 8.34 एनएम का टार्क जनरेट करने का काम करता है.