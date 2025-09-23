GST घटते ही सबसे सस्ती मिल रहीं ये SUVs, लाखों की बचत कर पाएंगे ग्राहक
SUVs Price Cut: आज हम आपके लिए ऐसी एसयूवीज लेकर आए हैं जिनपर जीएसटी रिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इन्हें खरीदने पर फायदा सबसे ज्यादा होगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 08:36 AM IST
SUVs Price Cut: जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर से लागू हो गया है. ऐसे में पैसेंजर व्हीकल्स की कीमतों में भारी कमी आ गई है. जीएसटी 2.0 की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है, जिसे भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए ऐसी एसयूवीज लेकर आए हैं जिनपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है और इन्हें खरीदने पर फायदा सबसे ज्यादा होगा. 

टाटा पंच
टाटा पंच लॉन्च के कुछ ही समय बाद भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई. मज़बूत बनावट, कई अपमार्केट फीचर्स और व्यावहारिकता के साथ इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे कई लोगों के लिए एक आकर्षक उत्पाद बनाता है. पावरट्रेन विकल्पों की विस्तृत श्रृंखला इसकी अपील को और बढ़ाती है। जीएसटी में ₹71,000 की कटौती के बाद, पंच अब ₹5.49 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.

टाटा नेक्सन
नेक्सन एक ऐसी एसयूवी है जो उपभोक्ताओं को प्रीमियमनेस, परफॉर्मेंस, वैल्यू-फॉर-मनी आदि सहित एक व्यापक पैकेज देने का वादा करती है. टाटा नेक्सन ब्रांड के लिए सबसे ज़्यादा राजस्व अर्जित करने वाली कारों में से एक है। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत इस एसयूवी की कीमत में ₹68,000 तक की कटौती हुई है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत प्रभावी रूप से ₹7.32 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
मारुति सुजुकी ब्रेज़ा उन कुछ मॉडलों में से एक है जिसने भारतीय बाज़ार में एसयूवी के क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है. यह एसयूवी भारतीय बाज़ार में लंबे समय से लोकप्रिय रही है और नए जीएसटी व्यवस्था के तहत इसकी कीमत में ₹43,000 तक की कटौती की गई है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹8.26 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

हुंडई वेन्यू
काफी प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हुंडई की नई पेशकश, वेन्यू, कई कठिन मॉडलों को कड़ी टक्कर देती है. जीएसटी संशोधन के बाद, दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता ने वेन्यू की कीमत में ₹68,000 तक की कटौती की है। इस कटौती के साथ, हुंडई वेन्यू अब ₹7.26 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.

किआ सोनेट
किआ सोनेट भारत में किआ का सबसे किफायती मॉडल है. भारत में ब्रांड की पहली कार, सेल्टोस के बाद लॉन्च हुई, सोनेट ने बहुत जल्दी लोगों का ध्यान आकर्षित किया और सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक बन गई। नई जीएसटी व्यवस्था के तहत किआ सोनेट की कीमत में ₹70,000 की कटौती की गई है. इसके साथ, इस एसयूवी की शुरुआती कीमत अब ₹7.30 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा XUV 3XO, इस सेगमेंट में महिंद्रा की पहली पसंद है, जहाँ टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट आदि मौजूद हैं. महिंद्रा XUV 3XO इस ब्रांड की सबसे किफायती कार भी है जो अपने आकर्षक डिज़ाइन, अपमार्केट फीचर्स और बेहतरीन प्रदर्शन वाले पावरट्रेन के साथ आती है. इस SUV को 5-स्टार BNCAP सुरक्षा रेटिंग भी मिली है. ₹71,000 तक की कटौती के बाद, यह SUV ₹7.28 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है.

रेनॉल्ट काइगर
रेनॉल्ट काइगर, वर्तमान में भारतीय बाजार में फ्रांसीसी ऑटो दिग्गज की एकमात्र SUV है. इस SUV को हाल ही में एक बड़ा अपडेट मिला है। नई GST व्यवस्था के तहत, काइगर की कीमत में ₹54,000 तक की कटौती की गई है, जिससे इसकी शुरुआती कीमत ₹5.76 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है.

