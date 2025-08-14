बुलेटप्रूफ और हथियारों से लैस! भारतीय सेना की ये गाड़ियां दुश्मनों के लिए हैं काल

vehicles of Indian Army: भारतीय सेना अपनी ताकत और मजबूती के लिए जानी जाती है आज आज हम सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गाड़ियों के बारे में बताएंगे, जिस प्रकार से भारतीय सेना अपनी मजबूती के लिए जाती है ठीक उसी तरह भारतीय सेना अपनी मजबूत गाड़ियों के लिए भी जानी जाती है, सिर्फ मजबूती ही नहीं इन गाड़ियों में कमाल के फीचर्स पाए जाते हैं जो समय आने पर काम आता है.

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को भारत की सबसे धाकड़ कार भी कहा जाता है ये धांसू कार भारतीय सेना के जरूरतों को पूरा करने का काम करती है, इस कार को महिंद्रा ने भारतीय सेना के लिए अपडेट करके बनाया है इसे महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन के साथ बेचा जाता है. ये कार धांसू मजबूत बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है साथ ही ये 4X4 ड्राइवट्रेन की बदौलत कठिन ऑफ-रोडिंग क्षमता और हाई ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ आता है जो इस कार को भारतीय सेना के लिए बेस्ट बनाने का काम करती है, साथ ही ये बुलेट प्रूफ है.

अशोक लीलैंड Stallion

भारतीय सेना के सबसे भरोसेमंद ट्रक में से एक अशोक लीलैंड का Stallion मॉडल है. जो सैनिकों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, ये ट्रक भी 4x4 और 6x6 ड्राइव वेरिएंट में आता है जो इसे प्योर ऑफरोडर बनाने का काम करता है, इसमें शक्तिशाली डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो लंबे समय तक बिना रुकावट के चल सकता है

टाटा Kestrel

भारतीय सेना में टाटा Kestrel का भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सैनिकों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है, ये एक 8x8 ड्राइव वाला मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल है इस कार को टाटा मोटर्स और DRDO ने मिलकर बनाया है, इसमें ऑटोमैटिक ग्रेनेड लॉन्चर और मशीन गन लगाई जा सकती है जो इसे खतरनाक बनाती है, साथ ही ये बुलेट प्रूफ है

BMP-2 सरथ

BMP-2 सरथ को एक ट्रैक्ड आर्मर्ड व्हीकल कहा जाता है, जिसे रूस से लाइसेंस लेकर भारत में बनाया गया है, इस व्हीकल में 30 मिमी की ऑटोमैटिक गन और एंटी-टैंक मिसाइल दिया गया है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मनों से लड़ने में मदद कर सकता है, साथ ही इस कार में 7 सैनिक बैठ सकते हैं.