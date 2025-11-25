Advertisement
Hero Xtreme 250R खरीदने से पहले जान लें ये बातें, जानें इस पर दांव खेलना कैसा रहेगा

Hero Xtreme 250R: Xtreme 250R को स्पोर्टी और आधुनिक डिज़ाइन दिया गया है, जो ऑल-LED लाइटिंग (LED प्रोजेक्टर हेडलैंप सहित) के साथ आता है. हालाँकि, यह मॉडल TFT डैश (TFT dash) के साथ नहीं आता है, और इसके बजाय एक LCD डैश का इस्तेमाल करता है. 

Nov 25, 2025
Hero Xtreme 250R खरीदने से पहले जान लें ये बातें, जानें इस पर दांव खेलना कैसा रहेगा

Hero Xtreme 250R: Hero MotoCorp ने Xtreme 250R के साथ क्वार्टर-लीटर सेगमेंट में अपनी शुरुआत की है, और यह वर्तमान में ब्रांड का फ्लैगशिप मॉडल है. यह बाइक एक 250cc, लिक्विड-कूल्ड इंजन से संचालित है, जो अनिवार्य रूप से Karizma XMR के 210cc इंजन का स्ट्रोक्ड-आउट संस्करण है. यह शक्तिशाली इंजन 30 hp की पावर और 25 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है. प्रदर्शन और सुरक्षा के मामले में, इसमें डुअल-चैनल ABS के साथ डिस्क ब्रेक मिलते हैं और इसका कर्ब वेट (kerb weight) 167 किलोग्राम है, जबकि सीट की ऊंचाई 806 मिमी है.

डिज़ाइन और फीचर्स

Xtreme 250R को स्पोर्टी और आधुनिक डिज़ाइन दिया गया है, जो ऑल-LED लाइटिंग (LED प्रोजेक्टर हेडलैंप सहित) के साथ आता है. हालाँकि, यह मॉडल TFT डैश (TFT dash) के साथ नहीं आता है, और इसके बजाय एक LCD डैश का इस्तेमाल करता है. यह डिस्प्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करता है, जो इसे आधुनिक बाइक बनाता है. यह बाइक तीन आकर्षक रंगों में उपलब्ध है: रेड विथ सिल्वर (red with silver), नियॉन विथ सिल्वर (neon with silver), और ब्लैक (black).

कीमत और प्रतिस्पर्धा

Hero Xtreme 250R भारतीय बाजार में एक कॉम्पिटेटिव कीमत पर लॉन्च की गई है. GST 2.0 लागू होने के बाद, इसकी कीमत में ₹14,000 की कमी आई है, जिससे यह अब ₹1.67 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली के आसपास) पर उपलब्ध है. सेगमेंट में, यह मुख्य रूप से KTM 250 Duke और Suzuki Gixxer 250 जैसी मोटरसाइकिलों को टक्कर देती है. इसकी कॉम्पिटेटिव कीमत और मजबूत स्पेसिफिकेशन्स इसे इस श्रेणी में एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं.

निष्कर्ष

Hero Xtreme 250R एक दमदार परफॉर्मेंस, आधुनिक फीचर्स, और कॉम्पिटेटिव कीमत का एक अच्छा मिश्रण पेश करती है, जिससे यह 250cc सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बन जाती है. अपने शक्तिशाली इंजन, ऑल-LED लाइटिंग और डुअल-चैनल ABS जैसे सुरक्षा फीचर्स के साथ, यह उन खरीदारों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो एक फ्लैगशिप Hero मोटरसाइकिल की तलाश में हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Hero Xtreme 250R

