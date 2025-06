बाइक से पतली ये कार देख उड़े सबके होश, लोग बोले किसने बनाया ये मुजस्समा!

Unique Car Design: दुनियाभर में ऐसी तमाम कारें मौजूद हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान हो जाते हैं, वजह है इनका डिजाइन और इनके फीचर्स, हालांकि आज हम आपको जो कार दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपकी चीखें भी निकल सकती हैं. दरअसल इस कार का डिजाइन ही ऐसा है कि जिसने भी इस कार को अभी तक देखा है उसे ये समझने में ही कुछ मिनटों का समय लग गया है कि आखिर ये बला क्या है. तो चलिए हम अब ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं और इस अनोखी कार के बारे में आपको बताते हैं.

Andrea Marazzi, 30, from Bagnolo Cremasco near Milan, has amazed car fans with his creation of the world’s narrowest Fiat Panda—just 50 cm wide. After a year of cutting, welding, and reshaping, Marazzi unveiled the fully electric, fully functional car at the Panda Pandino rally,… pic.twitter.com/orPrMBOX7A

