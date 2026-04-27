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Hindi Newsऑटोमोबाइलइस गुजराती ने छुड़ाए Elon Musk के पसीने! कबाड़ से ₹30 हजार में बना डाली धूप से चलने वाली कार, देती है 60km की रेंज

इस गुजराती ने छुड़ाए Elon Musk के पसीने! कबाड़ से ₹30 हजार में बना डाली धूप से चलने वाली कार, देती है 60km की रेंज

गुजरात के साधुलभाई चावड़ा ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ के लोहे और पुराने ई-बाइक के पार्ट्स का इस्तेमाल कर एक सोलर कार बनाई है. मात्र ₹30,000 की लागत वाली यह कार एक बार चार्ज होने पर 50-60 किमी चलती है और इसमें पंखे व म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:34 AM IST
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गुजरात के साधुलभाई चावड़ा ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ के लोहे और पुराने ई-बाइक के पार्ट्स का इस्तेमाल कर एक सोलर कार बनाई है.
गुजरात के साधुलभाई चावड़ा ने अपनी सूझबूझ से कबाड़ के लोहे और पुराने ई-बाइक के पार्ट्स का इस्तेमाल कर एक सोलर कार बनाई है.

आज जब दुनिया इलेक्ट्रिक और सोलर कारों के महंगे मॉडल्स पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तब गुजरात के एक गांव से आई यह कहानी सबको चौंका रही है. यहां एक शख्स ने बिना बड़ी कंपनी, बिना हाई-टेक लैब और बिना करोड़ों के बजट के, सिर्फ अपनी समझ और जुगाड़ से ऐसी सोलर कार बना दी जो सीधे बड़े-बड़े इनोवेटर्स को चुनौती देती नजर आती है. खास बात यह है कि यह कार न पेट्रोल, न डीजल... बस धूप मिलते ही सड़क पर दौड़ पड़ती है. सिर्फ ₹30 हजार की लागत में बनी यह कार करीब 60 किलोमीटर तक की रेंज देती है, जो इसे आम लोगों के लिए एक सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन बना देती है.

कबाड़ से बनाई पूरी कार

द बेटर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अनोखी कार को Sadhulbhai Chawda ने तैयार किया है. खास बात यह है कि यह कार पूरी तरह कबाड़ (scrap) से बनाई गई है. इसमें पुराने इलेक्ट्रिक बाइक के पार्ट्स, लोहे का कबाड़ और यहां तक कि स्कूटी के टायर का इस्तेमाल किया गया है. साधुलभाई ने अपने घर पर ही इस कार के हर हिस्से को जोड़कर तैयार किया. जहां लोग कबाड़ को बेकार समझते हैं, वहीं उन्होंने उसी को एक काम की चीज में बदल दिया. यह उनकी क्रिएटिविटी और मेहनत का बेहतरीन उदाहरण है.

सूरज की रोशनी से चलती है कार

यह कार पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलती है. इसमें 100-100 वॉट के दो सोलर पैनल लगे हैं, जो दिनभर बैटरी को चार्ज करते रहते हैं. खास बात यह है कि गाड़ी चलते समय भी चार्जिंग होती रहती है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार 50 से 60 किलोमीटर तक चल सकती है, वो भी बिना एक भी रुपये का पेट्रोल खर्च किए. इतना ही नहीं, दिन में स्टोर हुई एनर्जी की मदद से यह कार रात में भी आराम से चल सकती है.

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गांव के हिसाब से परफेक्ट डिजाइन

इस कार की टॉप स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो गांव की सड़कों के लिए बिल्कुल सही है. इसमें तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं. कार में छोटे-छोटे लेकिन काम के फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे गर्मी से राहत के लिए पंखा और म्यूजिक सिस्टम, जिसमें सफर के दौरान भजन भी बजाए जाते हैं. यह दिखाता है कि कम बजट में भी अच्छा और उपयोगी डिजाइन बनाया जा सकता है.

सिर्फ ₹25-30 हजार में तैयार

इस सोलर कार को बनाने में सिर्फ ₹25,000 से ₹30,000 का खर्च आया. सबसे खास बात यह है कि पिछले चार सालों में इसमें सिर्फ एक बार बैटरी बदलनी पड़ी, यानी मेंटेनेंस भी बेहद कम है. आज के समय में जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहां यह सोलर कार एक सस्ता और टिकाऊ विकल्प बनकर सामने आई है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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