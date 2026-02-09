एक दर्दनाक हादसा और पूरे चीन में BAN हो गए हिडन डोर हैंडल्स, सरकार ने लिया सख्त ऐक्शन

Hidden Car Door Handles: चीन में हाल ही में 'हिडन डोर हैंडल' (Flush Door Handles) पर BAN लगाने का फैसला लिया गया है. इस बड़े फैसले के पीछे मुख्य रूप से Xiaomi की SU7 इलेक्ट्रिक कार से जुड़ा एक दर्दनाक हादसा और टेस्ला की गाड़ियों में हुई कुछ इसी तरह की घटनाएं हैं जिन्होंने सरकार को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है. इस फैसले का मुख्य मकसद लोगों को सुरक्षित रखना है और उन्हें ऐसे किसी हादसे बचाना है.

शाओमी SU7 का दर्दनाक हादसा

चीन में यह विवाद तब गरमाया जब अक्टूबर 2025 में चेंगदू शहर में शाओमी की SU7 इलेक्ट्रिक सेडान का एक भीषण एक्सीडेंट हुआ. टक्कर के बाद कार में तुरंत आग लग गई. हादसे के वक्त कार के 'हिडन डोर हैंडल' अंदर ही धंसे रह गए और बाहर नहीं निकले. कार के पास मौजूद लोग ड्राइवर को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हैंडल बाहर न आने की वजह से वे दरवाजा नहीं खोल सके. इस देरी के कारण ड्राइवर अंदर ही फंसा रह गया और उसकी मौत हो गई.

बिजली फेल होने पर सिस्टम का ठप होना

जांच में यह बात सामने आई कि आधुनिक कारों में ये हैंडल पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. एक्सीडेंट के दौरान जब कार की मेन बैटरी या पावर सप्लाई ठप हो जाती है, तो ये सेंसर और मोटर काम करना बंद कर देते हैं. ऐसी स्थिति में हैंडल बाहर नहीं आते और दरवाजा अंदर या बाहर कहीं से भी नहीं खुल पाता. चीनी नियामकों (MIIT) का मानना है कि आपात स्थिति में यह 'हाई-टेक' डिजाइन जानलेवा साबित हो रहा है.

रेस्क्यू करने में दिक्कत

हादसे के समय सबसे महत्वपूर्ण पहले कुछ मिनट होते हैं. हिडन हैंडल के मामले में, अगर अंदर बैठा व्यक्ति बेहोश हो जाए, तो बाहर खड़े लोग या रेस्क्यू टीम बिना हैंडल के दरवाजे को नहीं खीच सकती. उन्हें खिड़की तोड़नी पड़ती है, जिसमें काफी समय बर्बाद होता है. चीन के नए नियमों के अनुसार, अब हर दरवाजे पर ऐसा मैकेनिकल हैंडल होना जरूरी है जिसे बिना बिजली के भी कम से कम 6cm x 2cm की जगह से पकड़कर खींचा जा सके.

टेस्ला और अन्य गाड़ियों में भी आई समस्याएं

सिर्फ शाओमी ही नहीं, बल्कि टेस्ला की गाड़ियों में भी ऐसे कई मामले दर्ज किए गए जहां आग लगने के बाद दरवाजे लॉक हो गए. अमेरिका में भी एक टेस्ला साइबरट्रक के हादसे में बिजली गुल होने के कारण लोग अंदर फंस गए थे. इन घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि एयरोडायनामिक्स और स्टाइल के चक्कर में मैकेनिकल सुरक्षा से समझौता किया गया है, जो संकट के समय सबसे भरोसेमंद होती है.

नया नियम

इन जानलेवा हादसों से सबक लेते हुए चीन सरकार ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी 2027 से देश में बिकने वाली सभी कारों में बाहर की तरफ पारंपरिक या मैकेनिकल डोर हैडल होना अनिवार्य होगा. सरकार का स्पष्ट कहना है कि तकनीक कितनी भी आधुनिक हो, लेकिन दुर्घटना के समय वह इंसान को बचाने में दिक्कत नहीं बननी चाहिए. चीन के इस फैसले के बाद अब दुनिया भर की अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने सुरक्षा मानकों पर पुनर्विचार कर रही हैं.