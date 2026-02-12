भारतीय हाईवे पर धनवर्षा: 10 सालों में 4 गुना बढ़ा टोल कलेक्शन, अब रोजाना हो रही ₹183 Crore की कमाई

Toll collection in India: भारत के नेशनल हाईवे पर होने वाली कमाई ने पिछले 10 सालों में नया कीर्तिमान रच दिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत डेली टोल कलेक्शन पिछले 10 सालों में तकरीबन 4 गुना बढ़ गया है. जहां 2015-16 में हर रोज औसत 48.66 करोड़ रुपये का टोल इकट्ठा होता था, वहीं 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 183.07 करोड़ रुपये डेली तक तक पहुंच गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच कुल Rs 50,345.10 करोड़ का टोल टैक्स वसूला गया है.

FASTag और डिजिटलीकरण का फायदा

टोल कलेक्शन में इस भारी बढ़ोत्तरी के पीछे सबसे बड़ा कारण FASTag का अनिवार्य होना माना जा रहा है. फरवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी लेन को FASTag लेन घोषित कर दिया था. इसके बाद टोल चोरी में कमी आई और ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए. आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में टोल कलेक्शन 33,928.66 करोड़ था, जो 2024-25 तक बढ़कर 61,408.15 करोड़ हो गया है. डिजिटल पेमेंट की इस जरूरत को कलेक्शन को दोगुना कर दिया है.

कोरोना काल के बाद तेज हुई रफ्तार

कोरोना महामारी के दौरान 2020-21 में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन 27,926.67 करोड़ रहा था, जो कि औसत Rs 76.51 डेली था. लेकिन महामारी के बाद फ़ाईनैंशियल एक्टिविटीज में तेजी और लोगों की ट्रिप में बढ़ोतरी की वजह से इसमें तेज बढ़ोत्तरी देखी गई है. 2022-23 में ये कलेक्शन 48,032.40 करोड़ और 2023-24 में 55,882.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मौजूदा रन रेट को देखते हुए उम्मीद है कि इस साल का कुल कलेक्शन पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा.

कमाई बढ़ने के मुख्य कारण

नितिन गडकरी ने ये बात साफ कर दी है कि टोल प्लाजा पर मिलने वाली फीस में बढ़ोत्तरी कई फ़ैक्टर्स पर निर्भर करती है इसमें सबसे प्रमुख नेशनल हाईवे की कुल लंबाई में बढ़ोतरी और सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या है. इसके अलावा, नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के अनुसार हर साल टोल दरों में होने वाला अपडेट, जो थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़ा होता है, भी इस राजस्व को बढ़ाने में जरूरी रोल प्ले करता है.

बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से बढ़ना

पिछले एक दशक में भारत ने अपने हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है. 2015-16 में कुल टोल कलेक्शन 17,759.28 करोड़ था, जो 2024-25 तक 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है. सड़कों की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण ने भारी वाहनों और निजी कारों की आवाजाही को काफी आसान बनाया है. सरकार की मानें तो जैसे-जैसे और नए स्ट्रेच टोलिंग के दायरे में आएंगे, यह इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.