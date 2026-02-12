Advertisement
trendingNow13106407
Hindi Newsऑटोमोबाइलभारतीय हाईवे पर धनवर्षा: 10 सालों में 4 गुना बढ़ा टोल कलेक्शन, अब रोजाना हो रही ₹183 Crore की कमाई

भारतीय हाईवे पर धनवर्षा: 10 सालों में 4 गुना बढ़ा टोल कलेक्शन, अब रोजाना हो रही ₹183 Crore की कमाई

Toll collection in India: टोल कलेक्शन में इस भारी बढ़ोत्तरी के पीछे सबसे बड़ा कारण FASTag का अनिवार्य होना माना जा रहा है. फरवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी लेन को FASTag लेन घोषित कर दिया था. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारतीय हाईवे पर धनवर्षा: 10 सालों में 4 गुना बढ़ा टोल कलेक्शन, अब रोजाना हो रही ₹183 Crore की कमाई

Toll collection in India: भारत के नेशनल हाईवे पर होने वाली कमाई ने पिछले 10 सालों में नया कीर्तिमान रच दिया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसत डेली टोल कलेक्शन पिछले 10 सालों में तकरीबन 4 गुना बढ़ गया है. जहां 2015-16 में हर रोज औसत 48.66 करोड़ रुपये का टोल इकट्ठा होता था, वहीं 2025-26 में ये आंकड़ा बढ़कर 183.07 करोड़ रुपये डेली तक तक पहुंच गया है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच कुल Rs 50,345.10 करोड़ का टोल टैक्स वसूला गया है.

FASTag और डिजिटलीकरण का फायदा 
टोल कलेक्शन में इस भारी बढ़ोत्तरी के पीछे सबसे बड़ा कारण FASTag का अनिवार्य होना माना जा रहा है. फरवरी 2021 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी लेन को FASTag लेन घोषित कर दिया था. इसके बाद टोल चोरी में कमी आई और ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट हो गए. आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 में टोल कलेक्शन 33,928.66 करोड़ था, जो 2024-25 तक बढ़कर 61,408.15 करोड़ हो गया है. डिजिटल पेमेंट की इस जरूरत को कलेक्शन को दोगुना कर दिया है.

कोरोना काल के बाद तेज हुई रफ्तार
कोरोना महामारी के दौरान 2020-21 में नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन 27,926.67 करोड़ रहा था, जो कि औसत Rs 76.51 डेली था. लेकिन महामारी के बाद फ़ाईनैंशियल एक्टिविटीज में तेजी और लोगों की ट्रिप में बढ़ोतरी की वजह से इसमें तेज बढ़ोत्तरी देखी गई है. 2022-23 में ये कलेक्शन 48,032.40 करोड़ और 2023-24 में 55,882.12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. मौजूदा रन रेट को देखते हुए उम्मीद है कि इस साल का कुल कलेक्शन पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कमाई बढ़ने के मुख्य कारण
नितिन गडकरी ने ये बात साफ कर दी है कि टोल प्लाजा पर मिलने वाली फीस में बढ़ोत्तरी कई फ़ैक्टर्स पर निर्भर करती है इसमें सबसे प्रमुख नेशनल हाईवे की कुल लंबाई में बढ़ोतरी और सड़कों पर चलने वाले वाहनों की बढ़ती संख्या है. इसके अलावा, नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के अनुसार हर साल टोल दरों में होने वाला अपडेट, जो थोक मूल्य सूचकांक (WPI) से जुड़ा होता है, भी इस राजस्व को बढ़ाने में जरूरी रोल प्ले करता है. 

बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से बढ़ना 
पिछले एक दशक में भारत ने अपने हाईवे नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया है. 2015-16 में कुल टोल कलेक्शन 17,759.28 करोड़ था, जो 2024-25 तक 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है. सड़कों की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है और नए एक्सप्रेसवे के निर्माण ने भारी वाहनों और निजी कारों की आवाजाही को काफी आसान बनाया है. सरकार की मानें तो जैसे-जैसे और नए स्ट्रेच टोलिंग के दायरे में आएंगे, यह इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने में मदद मिलेगी.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

toll collection

Trending news

वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
DNA
वंदे मातरम पर सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अब गाने होंगे सभी 6 अंतरे!
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
social media
अब भारत में भी बच्चों से दूर होगा सोशल मीडिया, सरकार ने कर ली बैन की तैयारी!
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
DNA
भीड़ कम जुटी, लेकिन जुबान पहले जैसे ही जहरीली! बंगाल में बनने लगी बाबरी मस्जिद
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी