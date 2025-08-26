कम कीमत और ज्यादा माइलेज, ये 2 CNG कारें बन सकती हैं फैमिली की पहली पसंद, जानें फीचर्स
Advertisement
trendingNow12897890
Hindi Newsऑटोमोबाइल

कम कीमत और ज्यादा माइलेज, ये 2 CNG कारें बन सकती हैं फैमिली की पहली पसंद, जानें फीचर्स

Nissan Magnite CNG vs Maruti Fronx CNG: आप कम बजट में ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. आज हम  2 गाड़ियां लेकर आए हैं, जो कम बजट में ज्यादा माइलेज देती है. पहली कार है Nissan Magnite CNG और दूसरी Maruti Fronx CNG है. कंपनी इन दोनों कार पर बेहतरीन माइलेज देने का दावा करती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से. 

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 26, 2025, 10:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम कीमत और ज्यादा माइलेज, ये 2 CNG कारें बन सकती हैं फैमिली की पहली पसंद, जानें फीचर्स

Nissan Magnite CNG vs Maruti Fronx CNG: भारतीय बाजार में इन दिनों ईवी गाड़ियों पर काफी जोर दिया जा रहा है. लेकिन ईवी कार की कीमत काफी अधिक होती है, जो आम लोगों के बजट को पार कर जाती है. लेकिन आज हम 2 सीएनजी कार लेकर आए हैं, जो कम बजट में मौजूद हैं और माइलेज भी ज्यादा देती है. पेट्रोल और डीजल की तुलना सीएनजी काफी सस्ती होती है, जिस कारण कार खरीदने के बाद भी आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Nissan Magnite CNG और  Maruti Suzuki Fronx CNG कार है. 

fallback

Nissan Magnite CNG और  Maruti Suzuki Fronx CNG के फीचर्स और इंजन

Nissan Magnite CNG कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, पावर विंडो, 6 एयरबैग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स को दिया गया है. इसमें 999 सीसी का इंजन मिलता है, जो 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस कार पर 24 किमी प्रति किलोग्राम का  माइलेज देने का दावा करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

वहीं Maruti Suzuki Fronx CNG कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री और  6 एयरबैग जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस कार में 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 76.43 बीएचपी की पावर और 98.5nm का टॉर्क जनरेट  करता है. कंपनी इस कार पर 28.51 किलोमीटर/ किलोग्राम का माइलेज देने का दावा करती है. 

यह भी पढ़ें: 17 ड्राइवरों ने मिलकर 8 दिन तक दौड़ाई Mercedes की ये कार, पूरा कर लिया पृथ्वी का एक चक्कर

Nissan Magnite CNG और  Maruti Suzuki Fronx CNG की कीमत

Nissan Magnite CNG की कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.89 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Maruti Suzuki Fronx CNG की एक्स-शोरूम कीमत 8.54 लाख रुपये है. 

About the Author
author img
Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

CNG carMileageFeature

Trending news

पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
Viral Video
पापा की परी से नहीं संभली स्कूटी, सड़क नहीं समंदर में लगाया ब्रेक, देखें वीडियो
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
bridge collapsed
'बाहर निकलो, बाहर निकलो...', चल रही थीं गाड़ियां, अचानक टूट गया पुल; सामने आया VIDEO
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
india america deal
अमेरिकी इंजन से उड़ेंगे लड़ाकू विमान, US से होने जा रही अरबों की डील, क्या है प्लान?
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
tribunal
जज ने दिया ज्युडीशियरी पर पड़ने वाले भारी दबाव का हवाला और केस से खुद को अलग कर लिया
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
Ishwariya Smart Village
गुड़गांव-नोएडा-हैदराबाद जैसे शहर भी फीके! बाजी मार गया गुजरात का ये गांव
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
rss
कौन हैं हिंदू? किस लहर से निकले सावरकर... संघ यात्रा व्याख्यान में भागवत ने बताया
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
DK Shivakumar
'नमस्ते सदा वत्सले' पढ़ना DK का सियासी प्रैंक BJP को लपेटा, कहां- टांग खींच रहा था
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
Assam news
हिंदू अल्पसंख्यक, दुर्गा पूजा तक देखते ही गोली मारने के आदेश... BJP सरकार का आदेश
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
SCO summit
SCO से इतर कई नेताओं से मिलेंगे PM मोदी, टैरिफ की दादागिरी से निपटने का होगा इंतजाम?
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
;