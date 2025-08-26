कम कीमत और ज्यादा माइलेज, ये 2 CNG कारें बन सकती हैं फैमिली की पहली पसंद, जानें फीचर्स

Nissan Magnite CNG vs Maruti Fronx CNG: आप कम बजट में ज्यादा माइलेज वाली कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. आज हम 2 गाड़ियां लेकर आए हैं, जो कम बजट में ज्यादा माइलेज देती है. पहली कार है Nissan Magnite CNG और दूसरी Maruti Fronx CNG है. कंपनी इन दोनों कार पर बेहतरीन माइलेज देने का दावा करती है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.
Nissan Magnite CNG vs Maruti Fronx CNG: भारतीय बाजार में इन दिनों ईवी गाड़ियों पर काफी जोर दिया जा रहा है. लेकिन ईवी कार की कीमत काफी अधिक होती है, जो आम लोगों के बजट को पार कर जाती है. लेकिन आज हम 2 सीएनजी कार लेकर आए हैं, जो कम बजट में मौजूद हैं और माइलेज भी ज्यादा देती है. पेट्रोल और डीजल की तुलना सीएनजी काफी सस्ती होती है, जिस कारण कार खरीदने के बाद भी आपकी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी. हम जिस कार की बात कर रहे हैं, वो Nissan Magnite CNG और Maruti Suzuki Fronx CNG कार है.
Nissan Magnite CNG कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ऑटोमैटिक हेडलैंप, पावर विंडो, 6 एयरबैग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसे फीचर्स को दिया गया है. इसमें 999 सीसी का इंजन मिलता है, जो 71 bhp का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस कार पर 24 किमी प्रति किलोग्राम का माइलेज देने का दावा करती है.
वहीं Maruti Suzuki Fronx CNG कार के फीचर्स की बात करें, तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री और 6 एयरबैग जैसे फीचर्स को जोड़ा गया है. इस कार में 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 76.43 बीएचपी की पावर और 98.5nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी इस कार पर 28.51 किलोमीटर/ किलोग्राम का माइलेज देने का दावा करती है.
Nissan Magnite CNG की कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.89 लाख रुपये खर्च करने होंगे. वहीं Maruti Suzuki Fronx CNG की एक्स-शोरूम कीमत 8.54 लाख रुपये है.