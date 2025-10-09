5 लाख के अंदर भारत में बिकने वाली ये हैं 4 सबसे बेस्ट कारें, माइलेज भी है काफी ज्यादा!

Budget Car Under 5 Lakh: अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपको एक ऐसी कार खरीदनी है जो 5 लाख रुपये से कम कीमत में आ जाए साथ ही साथ, अच्छा माइलेज भी जेनरेट करे, तो आज हम आपके लिए ऐसी ही कुछ कारें लेकर आए हैं. ये कारें बंपर माइलेज देती हैं और मार्केट में इनकी काफी ज्यादा डिमांड भी है. इनका साइज कम छोटा होता है, ऐसे में इन्हें ट्रैफिक वाली सड़कों पर भी चलाना काफी आसान और मजेदार होता है. चलिए फिर जानते हैं, कौन सी हैं ये कारें.

Tata Tiago

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टाटा कंपनी की टियागो का आता है. ये एक बजट फ्रेंडली कार है, जो किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है. कंपनी ने इस कार में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया है, जो 86bhp की अधिकतम पावर और 113nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने की ताकत रखता है. टाटा ने इस कार में सीएनजी पावरट्रेन का ऑप्शन भी दिया है.

Maruti Suzuki Alto K10

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 है. ये भी एक बजट फ्रेंडली कार है. इस कार में 1-लीटर ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, जो 67PS की पॉवर और 89Nm का टॉर्क जनरेट करने की ताकत रखता है. इस कार में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या एक ऑप्शनल AMT ट्रांसमिशन मिलता है.

Maruti Suzuki S-Presso

बजट फ्रेंडली कार में मारुति सुजुकी की S-Presso का भी नाम आता है. कंपनी ने इस कार को स्पेशली कम बजट वाले ग्राहकों के लिए लांच किया है. इस कार में भी मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 वाले इंजन का इस्तेमाल किया गया है.

Maruti Suzuki Celerio

मारुति की सेलेरियो भी एक बजट फ्रेंडली कार है, जो मिडिल क्लास के लोगों को काफी पसंद आ रही है. इस कार में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67bhp की अधिकतम पावर और 89nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने की ताकत रखता है.