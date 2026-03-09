Advertisement
ये 4 CNG कारें देती हैं सबसे जोरदार माइलेज, अब महंगे पेट्रोल डीजल से घबराने की जरूरत नहीं

Top CNG cars in india: भारत में में cng कारों के अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा ऑप्शन परफेक्ट साबित होगा, आपका ये कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगा क्योंकि हम आपके लिए कुछ तगड़े ऑप्शन लेकर आए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 09, 2026, 08:07 AM IST
Best CNG Cars: भारत में पेट्रोल डीजल कारों को सबसे ज्यादा CNG ऑपरेटेड कारों से टक्कर मिल रही हैं. इन्हें चलाना काफी किफायती है, साथ ही ये बेहद कम प्रदूषण फैलाती हैं. सीएनजी कारों की कीमत पेट्रोल-डीजल कारों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन ये हर महीने आपके काफी पैसे बचा सकती हैं. आज हम आपके लिए 2026 की कुछ ऐसी सीएनजी कारें लेकर आए हैं जो माइलेज तो देती ही हैं, साथ ही साथ इन्हें ड्राइव करना और पार्क करना भी काफी आसान हैं. 

मारुति सुजुकी डिजायर
जो लोग हैचबैक से ऊपर उठकर एक सेडान कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए डिजायर (Dzire) बेस्ट चॉइस है. यह कार दिखने में प्रीमियम है और इसमें कंफर्ट भी ज्यादा मिलता है. शानदार लुक्स के बावजूद यह 33.73 km/kg का माइलेज देती है, जो साबित करता है कि स्टाइल के साथ बचत भी मुमकिन है.

टाटा पंच iCNG
अगर आपकी प्राथमिकता मजबूती और सेफ्टी है, तो टाटा पंच (Tata Punch) का कोई जवाब नहीं. टाटा की Twin Cylinder Technology की वजह से आपको सीएनजी सिलेंडर के बाद भी डिग्गी में सामान रखने की जगह मिल जाती है. यह कार लगभग 27 km/kg का माइलेज देती है और 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के साथ आती है.

मारुति ऑल्टो K10
अगर आप कम कीमत में एक नई कार घर लाना चाहते है, तो ऑल्टो K10 (Alto K10) से बेहतर कुछ नहीं. यह कार अपनी मजबूती और छोटी साइज के कारण ट्रैफिक में चलाने के लिए बेस्ट है. माइलेज के मामले में यह 33.85 km/kg का आंकड़ा छूती है, जो इसे बजट और बचत दोनों के मामले में नंबर-1 बनाती है.

मारुति वैगन-आर
मिडिल क्लास परिवारों की पहली पसंद वैगन-आर (Wagon R) सालों से बाजार पर राज कर रही है. इसमे न केवल बैठने के लिए काफी जगह (Space) मिलती है, बल्कि इसका माइलेज भी 34.05 km/kg के करीब है. घर के बड़ों से लेकर युवाओं तक, यह गाड़ी अपने भरोसेमंद इंजन और कम मेंटेनेंस के कारण आज भी हिट है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Top CNG Cars

