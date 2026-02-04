भारत में कम बजट में आ जाती हैं ये 4 CNG कारें, चलाने का खर्च है स्पोर्ट्स बाइक जितना

Advertisement
CNG Cars in India: सीएनजी कारों को चलाने का खर्च भारत में कम है और इनकी वजह से प्रदूषण भी नहीं होता है ऐसे में भारतीय ग्राहकों के बीच इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:05 PM IST
CNG Cars in India: अगर आप अपने डेली यूज के लिए भारत में एक बेहतरीन कार तलाश रहे हैं जो सीएनजी किट के साथ आती हैं तो आज हम आपके लिए कुछ जोरदार ऑप्शन लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपकी जेब पर बोझ नहीं डालते हैं, बल्कि इनमें आपकी छोटी फैमिली बड़े आराम से फिट हो जाती है. 

भारत में लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों के बीच सीएनजी (CNG) कारें आम आदमी के लिए सबसे राहत भरा विकल्प बनकर उभरी हैं. अगर आप ऐसी कार की तलाश में हैं जिसका माइलेज एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा हो और बजट भी कम हो, तो ये 4 कारें आपके लिए बेस्ट हैं:

1. Maruti Suzuki Alto K10: 
मारुति ऑल्टो K10 भारत की सबसे सस्ती सीएनजी कारों में से एक है. यह कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम बजट में बेहतरीन माइलेज चाहते हैं. इसके सीएनजी वेरिएंट की कीमत लगभग ₹5.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. माइलेज की बात करें तो यह 33.85 km/kg तक का औसत देती है, जो इसे चलाने के खर्च को बेहद कम कर देता है.

2. Maruti Suzuki S-Presso: 
अगर आप कम बजट में थोड़ा ऊंचा बैठने का अनुभव (SUV जैसा लुक) चाहते हैं, तो एस-प्रेसो एक शानदार विकल्प है. इसमें ऑल्टो वाला ही भरोसेमंद इंजन मिलता है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹5.90 लाख है. माइलेज के मामले में यह 32.73 km/kg तक का रिस्पॉन्स देती है. इसका हल्का वजन और सीएनजी किट इसे शहर की भीड़-भाड़ में चलाने के लिए बेहद किफायती बनाते हैं.

3. Tata Tiago iCNG: 
टाटा टियागो उन लोगों के लिए है जो माइलेज के साथ सेफ्टी से समझौता नहीं करना चाहते. इसे ग्लोबल NCAP से 4-स्टार रेटिग मिली है. टाटा ने इसमें अपनी 'ट्विन सिलेंडर' (Twin Cylinder) तकनीक दी है, जिससे डिक्की (बूट स्पेस) में भी काफी जगह बचती है. इसकी कीमत लगभग ₹6.60 लाख से शुरू होती है और यह 26.49 km/kg का माइलेज देती है.

4. Maruti Suzuki Celerio: 
मारुति सेलेरियो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कारों मे गिनी जाती है. इसका डिजाइन काफी मॉडर्न है और केबिन में अच्छी जगह मिलती है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग ₹6.74 लाख है. माइलेज के मामले में यह सबको पीछे छोड़ते हुए 34.43 km/kg तक का माइलेज दे सकती है. अगर आप लंबी दूरी तय करते हैं, तो यह कार आपकी जेब पर बिल्कुल बोझ नहीं पड़ेगी.

5. सीएनजी कार खरीदने के फायदे
सीएनजी कार चलाने का सबसे बड़ा फायदा इसकी रनिंग कॉस्ट है. आज के समय में पेट्रोल कार चलाने का खर्च जहाँ ₹7-9 प्रति किलोमीटर आता है, वहीं सीएनजी कार इसे घटाकर ₹2.5-3 प्रति किलोमीटर तक ले आती है. 

