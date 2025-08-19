गेमर्स के लिए बेस्ट! 30,000 रुपये से कम में आने वाले ये 4 फोन, बिना लैग के मिलेगा धांसू परफॉर्मेंस

Top 4 Gaming Smartphone: आपको भी मोबाइल पर गेम खेलने का शौक है. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सा स्मार्टफोन खरीदें जिसमें आप बिना किसी रुकावट के दमदार गेम्स खेल सके, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आज हम 4 ऐसे स्मार्टफोन लेकर आए हैं, जिसमें आप बिना किसी परेशानी के शानदार गेम्स खेल सकते हैं. आइए जानते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में.

MOTOROLA Edge 60 Pro का नाम सबसे पहले आता है. इस स्मार्टफोन में Dimensity 8350 का दमदार प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस मोबाइल में कोई भी गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हैं. इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं. इस मोबाइल का प्राइज 29,999 रुपये है. MOTOROLA Edge 60 Pro में 8 GB RAM और 256 GB का स्टोरेज दिया गया है.

OnePlus Nord CE5 मोबाइल में 12 GB RAM के साथ 256 GB स्टोरेज दिया गया है. इस स्मार्ट फोन में 7000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी मदद से आप पुरे दिन गेम खेल सकते है. इस मोबाइल में Mediatek का Octa Core प्रोसेसर दिया गया है, जो 2.2 GHz की प्राइम स्पीड देता है. इस फोन को खरीदने के लिए आपको 28,592 रुपये खर्च करने होंगे.

realme 15 स्मार्टफोन में 8 GB RAM के साथ 256 GB स्टोरेज दिया गया है. इस मोबाइल में Mediatek Dimensity 7300+ 5G Processor दिया गया है, जिसकी मदद से इस स्मार्टफोन में बड़ी आसानी से कोई भी गेम खेल सकते है. इस मोबाईल को खरीदने के लिए आपको 27,999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

realme GT 6 फोन की बात करें, तो इस स्मार्ट फोन में 12 GB RAM के साथ 256 GB का स्टोरेज दिया गया है. इस मोबाइल में Snapdragon का 8s Gen 3 Mobile Platform मिलता है, जिसकी वजह से इस स्मार्टफोन में गेम बड़ी आसानी से चलता है. realme GT 6 को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं. इसे खरीदने के लिए 28,999 रुपये खर्च करने होंगे.