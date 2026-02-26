फैमिली के लिए खरीद रहे हैं कार, तो इन 4 गाड़ियों को लिस्ट में करें शामिल, मिलेगी 5-Star रेटिंग

Advertisement
5 star rating cars: सेफ़्टी के मामले में भारत की इन कारों का कोई जवाब नहीं है क्योंकि, इन कारों का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर और पैसेंजर्स पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं.  

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:03 AM IST
5 star rating cars: अगर आप कार चलाते समय अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जिनकी मजबूती का कोई तोड़ ना हो तो, आज हम आपके लिए ऐसी 4 कारों की लिस्ट लेकर आए हैं. ये कारें 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ आती हैं, ऐसे में आप इनपर भरोसा कर सकते हैं. 

महिंद्रा XEV 9e
महिंद्रा की ईवी कार XEV 9e सेफ्टी के मामले में टॉप किया है. हाल ही में हुए BNCAP क्रैश टेस्ट में महिंद्रा ईवी ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार ने बच्चों की सेफ्टी के मामले में 49 अंक में से 45 अंक अपने नाम किया है. अगर आप अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन और सेफ कार खोज रहे हैं, तो यह कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस कार का (एक्स-शोरूम) प्राइज 24.90 लाख है.  

महिंद्रा BE 6 
महिंद्रा की ओर से आने वाली कार BE 6 ने भी BNCAP क्रैश-टेस्ट में परचम लहराया है. इस कार को भी BNCAP ने 5 स्टार रेटिंग दी है. कंपनी ने इस कार में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स को जोड़ा है, जिस कारण कार में मौजूद पैसेंजर काफी सुरक्षित रहते हैं. इस कार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.  महिंद्रा BE 6 की (एक्स-शोरूम) कीमत 21.90 लाख रुपये है. 

Tata Punch Ev
अगर आपका बजट कम है, तो आप टाटा पंच ईवी कार को खरीद सकते हैं. BNCAP क्रैश-टेस्ट में टाटा पंच ईवी कार ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और हिल क्लाइंब असिस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 9.69 लाख रुपये खर्च करने होंगे. 

Skoda Kylaq
Skoda कायलाक ने भी BNCAP क्रैश-टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार में EBD, कर्टेन एयरबैग, एबीएस जैसे फीचर्स को दिया गया है. स्कोडा कायलाक ने चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार रेटिंग अपने नाम किया है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 7.59  लाख रुपये है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Safest cars in India

