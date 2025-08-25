फैमिली के लिए खरीद रहे हैं कार, तो इन 4 गाड़ियों को लिस्ट में करें शामिल, मिलेगी 5-Star रेटिंग

5-Star Rating Cars: परिवार के लिए एक बेहतरीन और सेफेस्ट कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. तो आज हम आपके लिए 4 ऐसी कार लेकर आए हैं, जिन्हें BNCAP में 5-Star रेटिंग मिली है.
5-Star Rating Car In India:आप अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन और सेफेस्ट कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन यह बात आप किसी से शेयर भी नहीं करना चाहते हैं और आपको सेफेस्ट कार के बारे में पता भी नहीं है, तो आज हम आपके लिए 4 ऐसी कार लेकर आए हैं, जिन्हें BNCAP यानी Bharat NCAP के द्वारा 5-Star रेटिंग मिली है. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.
महिंद्रा की ईवी कार XEV 9e सेफ्टी के मामले में टॉप किया है. हाल ही में हुए BNCAP क्रैश टेस्ट में महिंद्रा ईवी ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार ने बच्चों की सेफ्टी के मामले में 49 अंक में से 45 अंक अपने नाम किया है. अगर आप अपने परिवार के लिए एक बेहतरीन और सेफ कार खोज रहे हैं, तो यह कार आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 21.90 लाख रुपये से लेकर 30.50 लाख तक है.
महिंद्रा की ओर से आने वाली कार BE 6 ने भी BNCAP क्रैश-टेस्ट में परचम लहराया है. इस कार को भी BNCAP ने 5 स्टार रेटिंग दी है. कंपनी ने इस कार में 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स को जोड़ा है, जिस कारण कार में मौजूद पैसेंजर काफी सुरक्षित रहते हैं. इस कार को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. महिंद्रा BE 6 की (एक्स-शोरूम) कीमत 18.90 लाख रुपये से लेकर 26.90 लाख रुपये तक है.
अगर आपका बजट कम है, तो आप टाटा पंच ईवी कार को खरीद सकते हैं. BNCAP क्रैश-टेस्ट में टाटा पंच ईवी कार ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स और हिल क्लाइंब असिस्ट जैसे फीचर्स को दिया गया है. इस कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 9.99 लाख रुपये से लेकर 14.44 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.
Skoda कायलाक ने भी BNCAP क्रैश-टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है. इस कार में EBD, कर्टेन एयरबैग, एबीएस जैसे फीचर्स को दिया गया है. स्कोडा कायलाक ने चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार रेटिंग अपने नाम किया है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 8.25 लाख रुपये से लेकर 13.99 लाख रुपये तक है