फैमिली के लिए खरीद रहे हैं कार, तो इन 4 गाड़ियों को लिस्ट में करें शामिल, मिलेगी 5-Star रेटिंग

फैमिली के लिए खरीद रहे हैं कार, तो इन 4 गाड़ियों को लिस्ट में करें शामिल, मिलेगी 5-Star रेटिंग

Safest Cars for Famiy: अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी और सुरक्षित कार खरीदना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए भारत की चुनिंदा 5 स्टार सेफ़्टी रेटिंग वाली कारों की लिस्ट लेकर आए हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:14 AM IST
फैमिली के लिए खरीद रहे हैं कार, तो इन 4 गाड़ियों को लिस्ट में करें शामिल, मिलेगी 5-Star रेटिंग

Safest Cars for Famiy: कार अगर सेफ ना हो तो इसे खरीदना बेकार है, फिर चाहे वो कितनी भी सस्ती क्यों ना हो. हमारा मानना है सेफ्टी देखकर ही कार खरीदनी चाहिए. 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारों की एक बड़ी रेंज भारतीय ग्राहकों के लिए उपलब्ध है. आज हम आपके लिए ऐसी ही 4 सबसे तगड़ी कारें लाए हैं, जो किफायती भी हैं और आपको सड़क पर गंभीर हादसों से बचाएंगी भी. 

1. Tata Nexon
भारत में टाटा नेक्सन कम समय में पॉपुलर होने वाली एक दमदार एसयूवी है. इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इसका डिजाइन और कीमत नहीं बल्कि इसके सेफ़्टी फीचर्स हैं साथ ही इसकी सेफ़्टी रेटिंग भी है. Bharat NCAP और Global NCAP दोनों ही पैमानों पर ये एसयूवी खरी उतर चुकी है और 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है. नेक्सन में ग्राहकों के लिए 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं. 

2. Mahindra XUV700
महिंद्रा की ये दमदार एसयूवी देखने में भी दमदार है और इसकी खासियतें भी दमदार हैं. इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है. ग्राहकों के लिए इसका Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) किसी जीवन रक्षक की तरह है जो एक्सीडेंट से बचाता है. इतना ही नहीं इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है जो इस एसयूवी को और ज्यादा सेफ बनाते हैं. 

3. Volkswagen Taigun / Skoda Kushaq: 
जब बात दमदार बिल्ड क्वालिटी की आती है जो फॉक्सवैगन टाइगुन और स्कोडा कुशाक दोनों ही इस पैमाने पर खरी उतारने वाली एसयूवीज हैं. दोनों ही गाड़ियां ग्लोबल NCAP के एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के मामले में 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग ले चुकी हैं जो साबित करता है कि भीषण हादसों में भी ये दोनों गाड़ियां ड्राइवर और पैसेंजर्स को बचाने का दम रखती हैं. 

4. New Maruti Suzuki Dzire:
मारुति सुजुकी ने अपनी कारों में सेफ़्टी फीचर्स पर और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया है. कंपनी 2025-26 के नए मॉडल को इतना मजबूत और दमदार बना रही है कि अब इन कारों को 5-स्टार सेफ़्टी रेटिंग मिल रही है. इसमें मारुति की नई डिजायर भी शामिल है जिसमें आपको 6 एयरबैग्स, हिल-होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर जैसे सेफ़्टी फीचर्स मिलते हैं. 

