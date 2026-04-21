₹10 लाख से कम में खरीदें ये 4 'मक्खन' जैसी ऑटोमैटिक कारें, 2 तो चलती हैं ₹1 से भी कम में

आजकल मेट्रो शहरों में ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि ऑटोमैटिक कार अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन चुकी है. हालांकि, ऑटोमैटिक कारें आमतौर पर मैनुअल कारों से महंगी होती हैं. मार्केट में कई तरह के ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं, जिनमें सबसे सस्ता AMT या AGS होता है. यह असल में मैनुअल ट्रांसमिशन ही होता है, जिसमें सेंसर और एक्ट्यूएटर्स क्लच और गियर को अपने आप कंट्रोल करते हैं. लेकिन इसमें गियर शिफ्ट अक्सर स्लो और झटकेदार महसूस होते हैं, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना स्मूद नहीं होता.

स्मूद ऑटोमैटिक के लिए सही टेक्नोलॉजी जरूरी

अगर आप सच में स्मूद और आरामदायक ड्राइव चाहते हैं, तो आपको बेहतर ऑटोमैटिक टेक्नोलॉजी जैसे CVT या IVT चुननी होगी. ये थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन ड्राइविंग का अनुभव काफी बेहतर कर देती हैं. अच्छी बात यह है कि भारत में अब 10 लाख रुपये से कम कीमत में भी ऐसी कारें मिल रही हैं, जो शानदार स्मूद ऑटोमैटिक ड्राइव देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Hyundai i20: प्रीमियम हैचबैक में स्मूदनेस का कमाल

Hyundai i20 एक प्रीमियम हैचबैक है, जिसकी कीमत 5.99 लाख से 10.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके Magna IVT, Sportz IVT और Sportz Opt IVT जैसे वेरिएंट्स 10 लाख रुपये के अंदर आते हैं. इस कार में IVT (Intelligent Variable Transmission) टेक्नोलॉजी मिलती है, जो बेहद स्मूद गियर शिफ्ट देती है. शहर में ड्राइव करते समय इसमें कोई झटका महसूस नहीं होता और एक्सपीरियंस काफी रिफाइंड लगता है.

Honda Amaze: CVT के साथ कंफर्टेबल सेडान

Honda Amaze इस बजट में मिलने वाली इकलौती पेट्रोल सेडान है, जिसमें CVT ऑटोमैटिक मिलता है. इसकी कीमत 7.51 लाख से 10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 5-स्पीड मैनुअल और 7-स्टेप CVT ऑप्शन के साथ आता है. CVT वेरिएंट 8.66 लाख रुपये से शुरू होते हैं और ड्राइविंग के दौरान बहुत ही स्मूद और रिलैक्सिंग फील देते हैं, खासकर ट्रैफिक में.

Tata Tiago EV: सस्ती इलेक्ट्रिक और स्मूद ड्राइव

Tata Tiago EV शहर के लिए एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक ऑप्शन है. इसके XE MR और XT MR वेरिएंट्स 10 लाख रुपये से कम में आते हैं. इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से इसमें गियर शिफ्ट का झंझट नहीं होता और ड्राइविंग पूरी तरह स्मूद रहती है. यह खासतौर पर उन लोगों के लिए सही है, जो कम खर्च में रोजाना इस्तेमाल के लिए कार चाहते हैं.

Tata Punch EV: फीचर्स और परफॉर्मेंस का बैलेंस

Tata Punch EV का Smart 30kWh वेरिएंट 10 लाख रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है. इसकी कीमत करीब 9.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. यह कार शहर के यूजर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल है और इसमें मिलने वाला ऑटोमैटिक सिस्टम बहुत स्मूद एक्सीलरेशन देता है. साथ ही इसमें कई उपयोगी फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं.

₹1 प्रति किलोमीटर से भी कम खर्च!

खास बात यह है कि Tata Tiago EV और Tata Punch EV को अगर घर पर चार्ज किया जाए, तो इनका रनिंग कॉस्ट लगभग 1 रुपये प्रति किलोमीटर या उससे भी कम पड़ता है. ऐसे में ये कारें न सिर्फ स्मूद ड्राइव देती हैं, बल्कि लंबी अवधि में काफी किफायती भी साबित होती हैं.