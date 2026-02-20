5 सीट वाली ये 4 एसयूवी कारें भारतीयों को खूब पसंद आ रहीं! कम खर्च में मिलता है प्रीमियम एक्सपीरियंस

Advertisement
Hindi Newsऑटोमोबाइल5 सीट वाली ये 4 एसयूवी कारें भारतीयों को खूब पसंद आ रहीं! कम खर्च में मिलता है प्रीमियम एक्सपीरियंस

5 Seater Suv's in India: मिड-साइज एसयूवीज को भारत में काफी पसंद किया जाता रहा है और इस सेगमेंट की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है जिसने हर सेगमेंट को पछाड़ दिया है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:43 AM IST
5 Seater Suv's in India: भारत में पिछले एक दशक में प्रॉपर एसयूवीज की जगह मिड-साइज एसयूवीज ने ले ली है. इन्हें ड्राइव करना और पार्क करना तो आसान हुआ ही है, साथ ही इन्हें खरीदना भी अब आपके बजट में आ गया है. ये कारें आपके बजट में आराम से फिट हो जाती हैं और मार्केट में काफी ट्रेंडिंग भी हैं. आज हम आपके लिए ऐसी ही कारों की एक लिस्ट लेकर आए हैं. 

Hyundai Creta
भारतीय सड़कों पर Hyundai Creta का राज बरकरार है. इसे "मिड-साइज एसयूवी का राजा" माना जाता है क्योंकि यह ₹10.79 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लग्जरी फीचर्स का अनुभव कराती है. 2026 के मॉडल्स में वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल-2 ADAS और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं. जो लोग एक स्टाइलिश, आरामदायक और हाई-टेक फीचर्स वाली कार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए क्रेटा आज भी पहली प्राथमिकता बनी हुई है.

Maruti Suzuki Grand Vitara
मारुति सुजुकी की Grand Vitara उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प है जो किफायती खर्च (Low Running Cost) में एसयूवी का मजा लेना चाहते हैं. इसकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक इसे 27.97 kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम बनाती है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है. करीब ₹10.77 लाख से शुरू होने वाली यह कार न केवल माइलेज में अव्वल है, बल्कि इसका ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) विकल्प इसे खराब रास्तों के लिए भी तैयार करता है.

Tata Nexon
सुरक्षा की बात हो और टाटा का नाम न आए, ऐसा मुमकिन नहीं है. Tata Nexon अपनी 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग के कारण भारतीय परिवारों के बीच भरोसे का प्रतीक बन गई है. ₹7.32 लाख की शुरुआती कीमत पर यह कार प्रीमियम 'फ्यूचरिस्टिक' डिजाइन और 360-डिग्री कैमरा जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है. पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के साथ-साथ इसका इलेक्ट्रिक अवतार (EV) भी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पर्यावरण और बजट दोनों का ध्यान रखना चाहते हैं.

Mahindra XUV 3XO
महिंद्रा की XUV 3XO ने अपने सेगमेंट में सबसे चौड़े केबिन और पहली बार 'पैनोरमिक सनरूफ' देकर सबको चौंका दिया है. ₹7.37 लाख से शुरू होने वाली यह एसयूवी अपने शक्तिशाली टर्बो इंजन के लिए मशहूर है, जो इसे रफ़्तार के शौकीनों के बीच लोकप्रिय बनाता है. इसके हाई-एंड वेरिएंट्स में मिलने वाला प्रीमियम साउंड सिस्टम और ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल ग्राहकों को एक महंगी गाड़ी जैसा अहसास कम कीमत में ही करा देता है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

5 seater Suv

