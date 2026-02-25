हैचबैक के खर्च में चलेगी SUV, सीएनजी किट से लैस हैं ये जोरदार गाड़ियां, जानें खासियतें

CNG SUVs in India: भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और माइलेज की टेंशन के बीच CNG SUVs एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी हैं. एसयूवीज को चलाना काफी खर्चीला सौदा साबित होता है, लेकिन आज हम आपको भारत में उपलब्ध 4 सबसे पॉपुलर और दमदार CNG SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं.

1. टाटा पंच iCNG

टाटा पंच वर्तमान में भारत की सबसे सुरक्षित माइक्रो-एसयूवी में से एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्विन सिलेंडर (Twin Cylinder) तकनीक है. पारंपरिक CNG कारों के विपरीत, इसमें एक बड़े सिलेंडर के बजाय दो छोटे सिलेंडर दिए गए हैं, जिन्हें बूट के नीचे फिट किया गया है. इससे ग्राहकों को CNG के बावजूद अच्छा-खासा बूट स्पेस मिल जाता है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सेफ़्टी के साथ-साथ माइलेज और स्पेस से समझौता नहीं करना चाहते.

2. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG

कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति ब्रेज़ा का दबदबा है. यह भारत की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जिसमें CNG का ऑप्शन दिया गया. इसमें 1.5-लीटर का दमदार K15C इंजन मिलता है, जो शहर और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. ब्रेज़ा S-CNG लगभग 25.51 किमी/किग्रा का माइलेज देती है. इसकी मजबूती और मारुति के वाइड सर्विस नेटवर्क के कारण यह उन लोगों की पहली पसंद है जो लंबी दूरी की ड्राइव किफायती तरीके से करना चाहते हैं.

3. हुंडई एक्सटर

हुंडई एक्सटर ने अपने अनोखे बॉक्सी डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में अपनी जगह बनाई है. एक्सटर में भी टाटा की तरह डुअल सिलेंडर तकनीक का ऑप्शन मिलता है, जिसे 'Hy-CNG Duo' कहा जाता है. इसमें सनरूफ, डैशकैम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो अक्सर CNG कारों में नहीं देखे जाते. ये गाड़ी ऐसे यूथ को सबसे ज्यादा पसंद आती है जिन्हें एक फीचर-लोडेड एसयूवी के साथ CNG की बचत चाहिए.

4. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा

अगर आप एक बड़ी और प्रीमियम एसयूवी की तलाश में हैं, तो ग्रैंड विटारा CNG एक शानदार ऑप्शन है. यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में आती है और इसमें 6 एयरबैग्स, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ी टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार लगभग 26.6 किमी/किग्रा का शानदार माइलेज देती है. ग्रैंड विटारा उन परिवारों के लिए पेरफेक्ट ऑप्शन है जो लग्जरी तो चाहते हैं साथ ही फ्यूल का बोझ कम रखना चाहते हैं.