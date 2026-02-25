Advertisement
trendingNow13121928
Hindi Newsऑटोमोबाइलहैचबैक के खर्च में चलेगी SUV, सीएनजी किट से लैस हैं ये जोरदार गाड़ियां, जानें खासियतें

हैचबैक के खर्च में चलेगी SUV, सीएनजी किट से लैस हैं ये जोरदार गाड़ियां, जानें खासियतें

CNG SUVs in India: एसयूवीज को चलाना काफी खर्चीला सौदा साबित होता है, लेकिन आज हम आपको भारत में उपलब्ध 4 सबसे पॉपुलर और दमदार CNG SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हैचबैक के खर्च में चलेगी SUV, सीएनजी किट से लैस हैं ये जोरदार गाड़ियां, जानें खासियतें

CNG SUVs in India: भारत में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और माइलेज की टेंशन के बीच CNG SUVs एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी हैं. एसयूवीज को चलाना काफी खर्चीला सौदा साबित होता है, लेकिन आज हम आपको भारत में उपलब्ध 4 सबसे पॉपुलर और दमदार CNG SUVs के बारे में बताने जा रहे हैं. 

1. टाटा पंच iCNG
टाटा पंच वर्तमान में भारत की सबसे सुरक्षित माइक्रो-एसयूवी में से एक है. इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी ट्विन सिलेंडर (Twin Cylinder) तकनीक है. पारंपरिक CNG कारों के विपरीत, इसमें एक बड़े सिलेंडर के बजाय दो छोटे सिलेंडर दिए गए हैं, जिन्हें बूट के नीचे फिट किया गया है. इससे ग्राहकों को CNG के बावजूद अच्छा-खासा बूट स्पेस मिल जाता है. यह कार उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो सेफ़्टी के साथ-साथ माइलेज और स्पेस से समझौता नहीं करना चाहते.

2. मारुति सुजुकी ब्रेज़ा S-CNG
कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मारुति ब्रेज़ा का दबदबा है. यह भारत की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी थी जिसमें CNG का ऑप्शन दिया गया. इसमें 1.5-लीटर का दमदार K15C इंजन मिलता है, जो शहर और हाईवे दोनों पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. ब्रेज़ा S-CNG लगभग 25.51 किमी/किग्रा का माइलेज देती है. इसकी मजबूती और मारुति के वाइड सर्विस नेटवर्क के कारण यह उन लोगों की पहली पसंद है जो लंबी दूरी की ड्राइव किफायती तरीके से करना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. हुंडई एक्सटर
हुंडई एक्सटर ने अपने अनोखे बॉक्सी डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में अपनी जगह बनाई है. एक्सटर में भी टाटा की तरह डुअल सिलेंडर तकनीक का ऑप्शन मिलता है, जिसे 'Hy-CNG Duo' कहा जाता है. इसमें सनरूफ, डैशकैम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो अक्सर CNG कारों में नहीं देखे जाते. ये गाड़ी ऐसे यूथ को सबसे ज्यादा पसंद आती है जिन्हें एक फीचर-लोडेड एसयूवी के साथ CNG की बचत चाहिए.

4. मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
अगर आप एक बड़ी और प्रीमियम एसयूवी की तलाश में हैं, तो ग्रैंड विटारा CNG एक शानदार ऑप्शन है. यह मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में आती है और इसमें 6 एयरबैग्स, पैनोरमिक सनरूफ और बड़ी टचस्क्रीन जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह कार लगभग 26.6 किमी/किग्रा का शानदार माइलेज देती है. ग्रैंड विटारा उन परिवारों के लिए पेरफेक्ट ऑप्शन है जो लग्जरी तो चाहते हैं साथ ही फ्यूल का बोझ कम रखना चाहते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

CNG SUVs

Trending news

झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
Tamil Nadu Assembly elections
झंडे में अन्ना-एमजीआर-जयललिता… लेकिन जमीन पर कौन? विरासत बनाम संगठन की असली जंग
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर