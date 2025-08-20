50 लाख से कम में मिलेगा लग्जरी का असली मजा! फीचर्स और लुक्स में बेस्ट ये 5 सबसे सस्ती Luxury Cars
luxury cars: आज हम आपको 50 लाख के अंदर आने वाली लग्जरी कारों के बारे में बताएंगे, जिससे कम दाम में भी करोड़ों रुपये के गाड़ियों वाला फील आएगा.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:48 AM IST
5 affordable luxury cars: भारत का लग्जरी कार का क्रेज पहले उतना नहीं था पर समय के साथ यहां के यंगस्टर को लग्जरी कार काफी पसंद आ रही है जिसके कारण भारत में लग्जरी कार का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. आजकल लोग सिर्फ कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस को फील करना चाहते हैं पर जब  भी लग्जरी कारों का नाम आता है तो लोगों के मन में करोड़ों की कीमत आती है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ ऐसी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं जिन्हें मिडिल क्लास खरीदार भी अफोर्ड कर सकते हैं, आज हम आपको कुछ ऐसे लग्जरी कारों के बारे में बताएंगे जो कम कीमत में भी लग्जरी वाली फील देती है.

Audi A4

Audi अपनी लग्जरी क्वालिटि के लिए जानी जाती है इस कंपनी की Audi A4 का एक्स शोरूम कीमत 45.34 लाख रुपये है जो एक लग्जरी कार के लिए कम है इस कार में कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे प्रीमियम डिजाइन, वर्चुअल कॉकपिट, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और साथ में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग मिलता है. और वहीं इंजन की बात करें तो इसमें  2.0-लीटर TFSI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है. जो 190hp पावर जनरेट करने का काम करती है.

BMW 2 Series Gran Coupe
BMW भी एक लग्जरी कार  कंपनी है जिसका BMW 2 Series Gran Coupe लगभग 43.90 लाख में मिल जाता है जो इसे कम कीमत वाला कार बनाता है और इस कार में फीचर्स भी कमाल के दिए हुएं हैं.जैसे स्पोर्टी लुक, iDrive इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ जो इसके लुक को भी बेहतर बनाने का काम करते हैं, इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2.0-लीटर डीजल और पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलता है

Mercedes-Benz A-Class Limousine
Mercedes कार कंपनी लग्जरी और स्टाइलिश कार बनाने के लिए जानी जाती है इस कंपनी की Mercedes-Benz A-Class Limousine के कीमत की बात करें तो ये लगभग 42 लाख से शुरू होती है , साथ ही इस कार में फीचर्स का भी भरमार लग्जरी इंटीरियर, MBUX सिस्टम, 7-एयरबैग और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. और इंजन की बात करें तो इसमें 1.3-लीटर पेट्रोल और 2.0-लीटर डीजल इंजन दिया गया है.

Volvo XC40
लग्जरी कारों की बात हो और Volvo का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है इस कंपनी की Volvo XC40 के कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 46.40 लाख से शुरू होती है और साथ ही इस कार में एडवांस सेफ्टी पैकेज, 360-डिग्री कैमरा, प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स दिए गए हैं, और इंजन की बात करें तो इसमें  2.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है , और साथ ही ये 190hp पावर  जनरेट करने का काम करता है.वोल्वो अपनी सेफ्टी टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और XC40 इसका सबसे सस्ता लग्जरी SUV मॉडल है.

Jaguar XE
लग्जरी कारों में Jaguar का भी नाम आता है इस कंपनी के Jaguar XE की कीमत 46.64 लाख से शुरू होता है साथ ही इसके फचर्स भी कमाल के हैं जैसे स्पोर्टी डिजाइन, टच प्रो डुओ इंफोटेनमेंट, ऑल-व्हील ड्राइव और इंजन की बात करें तो इसमंे  2.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गाया है जो  250hp पावर का पावर जनरेट करने का का करता है.

