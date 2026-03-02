Advertisement
trendingNow13127326
Hindi NewsऑटोमोबाइलTop 5 Automatic SUVs: अब ट्रैफिक में बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा गियर, माइलेज मिलेगा सबसे तगड़ा

Top 5 Automatic SUVs: अब ट्रैफिक में बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा गियर, माइलेज मिलेगा सबसे तगड़ा

Top 5 Automatic Gearbox Cars: ट्रैफिक में मैनुअल गियर और क्लच का बार-बार इस्तेमाल आपको बुरी तरह से थका सकता है, ऐसे में आपके लिए आज हम ऑटोमैटिक एसयूवी के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें ग्राहक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Top 5 Automatic SUVs: अब ट्रैफिक में बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा गियर, माइलेज मिलेगा सबसे तगड़ा

Top 5 Automatic Gearbox Cars: मेट्रो सिटीज में लगातार बढ़ता ट्रैफिक आज ड्राइवरों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है. घंटों तक चलते और रुकते ट्रैफिक में आपको ना जानें कितनी बार गियर बदलना पड़ता है. ऐसे में माइलेज घटता चला जाता है, साथ ही इंजन भी ओवरहीट हो जाता है. ट्रैफिक में मैनुअल गियर और क्लच का बार-बार इस्तेमाल आपको बुरी तरह से थका सकता है, ऐसे में आपके लिए आज हम ऑटोमैटिक एसयूवी के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें ग्राहक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इन्हें ट्रैफिक में चलाना मजेदार एक्सपीरियंस साबित हो सकता है. 

मारुति ब्रेजा और टोयोटा हाइराइडर: 
शहर की भीड़भाड़ के लिए मारुति सुजुकी ब्रेजा एक शानदार विकल्प है, जिसमें 1.5 लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है, जो अपनी स्मूदनेस के लिए जाना जाता है. वहीं, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हाइब्रिड तकनीक चाहते हैं. इसका e-CVT गियरबॉक्स ट्रैफिक में न केवल मक्खन जैसी ड्राइविंग देता है, बल्कि बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी तय करता है.

स्कोडा कुशाक
यूरोपीय तकनीक पसंद करने वालों के लिए स्कोडा कुशाक दो ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आती है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि रोजाना के भारी ट्रैफिक के लिए इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वाला टॉर्क-कन्वर्टर वेरिएंट ज्यादा बेहतर है. यह गियरबॉक्स डुअल-क्लच (DSG) की तुलना में ट्रैफिक के दौरान कम गर्म होता है और झटके रहित ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है, जिससे शहर के भीतर आवाजाही आसान हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

महिंद्रा XUV 3XO
सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा XUV 3XO अपनी मजबूती और आधुनिक फीचर्स के लिए चर्चा में है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा मिलती है. जहाँ डीजल में AMT का ऑप्शन है, वहीं पेट्रोल वेरिएंट में दिया गया 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ट्रैफिक के दौरान बैलेंस परफॉर्मेंस और आरामदायक सफर का एक बेहतरीन तालमेल पेश करता है.

टाटा सफारी
अगर आपकी जरूरत एक बड़ी और सात-सीटर कार की है, तो टाटा सफारी एक सक्षम विकल्प साबित होती है. अपने बड़े आकार के बावजूद, 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के कारण इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना काफी आरामदायक है. इसका स्मूद शिफ्टिंग सिस्टम लंबी दूरी की ड्राइविंग हो या रोजाना की ऑफिस ड्राइविंग, दोनों को थकान मुक्त बनाता है, जिससे यह बड़े परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

AMT Cars

Trending news

क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल