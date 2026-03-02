Top 5 Automatic SUVs: अब ट्रैफिक में बार-बार नहीं बदलना पड़ेगा गियर, माइलेज मिलेगा सबसे तगड़ा

Top 5 Automatic Gearbox Cars: ट्रैफिक में मैनुअल गियर और क्लच का बार-बार इस्तेमाल आपको बुरी तरह से थका सकता है, ऐसे में आपके लिए आज हम ऑटोमैटिक एसयूवी के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें ग्राहक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.
Top 5 Automatic Gearbox Cars: मेट्रो सिटीज में लगातार बढ़ता ट्रैफिक आज ड्राइवरों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है. घंटों तक चलते और रुकते ट्रैफिक में आपको ना जानें कितनी बार गियर बदलना पड़ता है. ऐसे में माइलेज घटता चला जाता है, साथ ही इंजन भी ओवरहीट हो जाता है. ट्रैफिक में मैनुअल गियर और क्लच का बार-बार इस्तेमाल आपको बुरी तरह से थका सकता है, ऐसे में आपके लिए आज हम ऑटोमैटिक एसयूवी के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें ग्राहक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इन्हें ट्रैफिक में चलाना मजेदार एक्सपीरियंस साबित हो सकता है.
मारुति ब्रेजा और टोयोटा हाइराइडर:
शहर की भीड़भाड़ के लिए मारुति सुजुकी ब्रेजा एक शानदार विकल्प है, जिसमें 1.5 लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्स मिलता है, जो अपनी स्मूदनेस के लिए जाना जाता है. वहीं, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो हाइब्रिड तकनीक चाहते हैं. इसका e-CVT गियरबॉक्स ट्रैफिक में न केवल मक्खन जैसी ड्राइविंग देता है, बल्कि बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी भी तय करता है.
स्कोडा कुशाक
यूरोपीय तकनीक पसंद करने वालों के लिए स्कोडा कुशाक दो ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ आती है. हालांकि, जानकारों का मानना है कि रोजाना के भारी ट्रैफिक के लिए इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वाला टॉर्क-कन्वर्टर वेरिएंट ज्यादा बेहतर है. यह गियरबॉक्स डुअल-क्लच (DSG) की तुलना में ट्रैफिक के दौरान कम गर्म होता है और झटके रहित ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है, जिससे शहर के भीतर आवाजाही आसान हो जाती है.
महिंद्रा XUV 3XO
सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा XUV 3XO अपनी मजबूती और आधुनिक फीचर्स के लिए चर्चा में है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन की सुविधा मिलती है. जहाँ डीजल में AMT का ऑप्शन है, वहीं पेट्रोल वेरिएंट में दिया गया 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ट्रैफिक के दौरान बैलेंस परफॉर्मेंस और आरामदायक सफर का एक बेहतरीन तालमेल पेश करता है.
टाटा सफारी
अगर आपकी जरूरत एक बड़ी और सात-सीटर कार की है, तो टाटा सफारी एक सक्षम विकल्प साबित होती है. अपने बड़े आकार के बावजूद, 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के कारण इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना काफी आरामदायक है. इसका स्मूद शिफ्टिंग सिस्टम लंबी दूरी की ड्राइविंग हो या रोजाना की ऑफिस ड्राइविंग, दोनों को थकान मुक्त बनाता है, जिससे यह बड़े परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है.