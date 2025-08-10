सड़क हो या पहाड़! ये हैं भारत की टॉप 5 बेस्ट 4x4 SUVs,क्या हैं फीचर्स, इंजन और कीमत
Advertisement
trendingNow12875098
Hindi Newsऑटोमोबाइल

सड़क हो या पहाड़! ये हैं भारत की टॉप 5 बेस्ट 4x4 SUVs,क्या हैं फीचर्स, इंजन और कीमत

Top 5 Best 4x4 SUV in India: आज हम आपको इस स्टोरी में भारत की टॉप 5 कारों के बारे में बताएंगे, जो  काफी महंगी और 4x4 सेगमेंट में मौजूद है. इस खबर में  हम इन कारों के इंजन, फीचर्स माइलेज, सेफ्टी और कीमत के बारे में बताएंगे.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क हो या पहाड़! ये हैं भारत की टॉप 5 बेस्ट 4x4 SUVs,क्या हैं फीचर्स, इंजन और कीमत

Most Expensive 4x4 Suv In India: मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी कार है, जिसकी रोड-प्रेजेंस सबसे बेहतर है और आप उस कार को पीछे मुड़कर देखे बिना नहीं रह सकते हैं, तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा-डिफेंडर, जी-वैगन और थार इत्यादि.  इन गाड़ियों का  लुक, हाइट और बिल्ड क्वालिटी इन्हें सड़कों पर अलग पहचान दिलाती है. 

लेकिन आज हम आपको इस स्टोरी में भारत की टॉप 5 कारों के बारे में बताएंगे, जो  काफी महंगी और 4x4 सेगमेंट में मौजूद है. इस खबर में  हम इन कारों के इंजन, फीचर्स माइलेज, सेफ्टी और कीमत का जिक्र करेंगे. 

fallback

1. टोयोटा हाइलक्स की बात करें, तो इस कार में 2755 cc का इंजन दिया गया है, जो 201.15bhp का पावर और 500 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 80 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. टोयोटा हाइलक्स के फीचर्स की बात करें तो इस कार में पावर स्टीयरिंग, फ्रंट पावर विंडो, ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 2 एयरबैग्स दिए गए हैं. आपको बता दें कि यह कार 4WD यानी ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है. 4WD को आम भाषा में 4x4 भी कहते हैं. इस कार के प्राइस की  बात करें तो इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत 30,40,000 से लेकर 37,90,000 रुपये तक है. 

fallback

2. टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में 2755 cc का इंजन दिया गया है, जो 201 bhp का पावर और 420-500 Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 7 एयरबैग्स मिलते हैं. इसके साथ ही इस कार में ABS, 360 डिग्री कैमरा, हिल असिस्ट, वेंटिलेटेड सीटें और क्रूज कंट्रोल जैसे दमदार फीचर्स दिए जाते हैं, जो कार की सेफ्टी में चार चांद लगा देते हैं. इसकी (एक्स-शोरूम) कीमत 36.20 लाख से लेकर 52.34 लाख रुपये तक है. यह कार भी 4x4 के साथ भारतीय बाजार में उपलब्ध है.

fallback

3.Land Rover Defender कार की बात करें, तो इस कार में 4367 cc का दमदार इंजन दिया गया है, जो 626 bhp का पावर और 750 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में  6 एयरबैग्स, पैनोरामिक सनरूफ, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो कार को सबसे अलग बनाते हैं. इस कार की कीमत की बात करें, तो इसकी (एक्स-शोरुम) कीमत 1.05 - 2.79 करोड़ रुपये तक है.

fallback

4.Toyota Land Cruiser 300 इस कार में 3346 cc का इंजन दिया गया है, जो 304.41bhp का पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 110 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. इस कार में 10 एयरबैग्स, ABS, ब्रेक असिस्ट, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), 360 डिग्री व्यू कैमरा और 5 स्टार रेटिंग जैसे  फीचर्स देखने को मिलते हैं. इस कार का (एक्स-शोरूम) प्राइस 2.31-2.41 करोड़ रुपये तक है.

fallback

5. मर्सिडीज जी क्लास कार की बात करे तो इस कार में 3982 cc का पावर फुल इंजन दिया गया है, जो 576.63bhp का पावर और 850Nm का शानदार टॉर्क जनरेट करता है. इस कार  में 9 एयरबैग्स, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ड्राइवर नी-एयरबैग, स्पीड अलर्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.  मर्सिडीज जी क्लास की (एक्स-शोरूम) कीमत 2.55-4.30 करोड़ रुपये तक है.

About the Author
author img
शहज़ाद खान

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

TAGS

Top 5 best 4x4 SUVCarsLand Rover Defender

Trending news

ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
Ireland
आयरलैंड में फिर भारतीय पर हमला: मासूम बच्ची के बाद 52 साल के शख्स को बेरहमी से पीटा
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
kulgam news
शादी हुए 5 महीने.. दिवाली पर लौटने का वादा अधूरा, कुलगाम में शहीद लुधियाना का वीर
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
vande bharat
उधर PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी.. इधर यात्रियों से बातचीत भी करने लगे फडणवीस-गडकरी
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
Election Commission
'बिना नोटिस-सुनवाई के नहीं काटे जाएंगे वोटरों के नाम...', ECI का SC को हलफनामा
;