ये 5 हैचबैक कारें हैं भारतीयों की पहली पसंद, इनके आगे फीका पड़ जाता है प्रीमियम कारों का जादू

Best Selling Hatchback Cars: भारत में हैचबैक कारों की दीवानगी नई नहीं है, दरअसल शुरुआत से ही भारत की सड़कों पर हैचबैक कारों का राज चलता रहा है. इन्हें चलाना काफी सासान होता है, साथ ही इन्हें खरीदना भी किफायती सौदा साबित होता है. इतना ही नहीं छोटे परिवारों के लिए हैचबैक कारें एक अच्छा ऑप्शन साबित होती हैं जिनमें पूरी फैमिली आसानी से फिट हो जाती है. ऐसे में आज हम आपके लिए भारत की टॉप सेलिंग हैचबैक कारों की डिटेल्स लेकर आए हैं.

1. मारुति सुजुकी ऑल्टो (Alto K10)

मारुति ऑल्टो दशकों से भारतीय सड़कों की रानी रही है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी किफायती कीमत और शानदार माइलेज है. छोटे परिवार के लिए यह पहली पसंद होती है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है और इसे तंग गलियों में चलाना बेहद आसान है. आज भी नई गाड़ी खरीदने वालों की लिस्ट में यह सबसे ऊपर रहती है.

2. मारुति सुजुकी वैगन-आर (WagonR)

अपनी 'टॉल बॉय' डिजाइन के लिए मशहूर वैगन-आर मध्यम वर्ग की पसंदीदा फैमिली कार है. इसमें मिलने वाला बेहतरीन लेगरूम और हेडरूम इसे लंबी यात्रा के लिए भी आरामदायक बनाता है. इसके अलावा, कंपनी फिटेड CNG विकल्प ने इसे उन लोगों के लिए नंबर वन बना दिया है जो कम खर्चे में ज्यादा सफर करना चाहते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. टाटा टियागो (Tata Tiago)

टाटा टियागो ने अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग से लोगों का दिल जीता है. यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है जो बजट में एक सुरक्षित और स्टाइलिश कार चाहते हैं. इसके फीचर्स और स्पोर्टी लुक के आगे कई महंगी सेडान भी साधारण लगने लगती हैं, यही वजह है कि युवाओं के बीच इसका काफी क्रेज है.

4. हुंडई i10 नियोस (Grand i10 Nios)

अगर बात फीचर्स और प्रीमियम इंटीरियर की हो, तो हुंडई की इस कार का कोई जवाब नहीं है. इसका स्मूद इंजन और आधुनिक फीचर्स जैसे टचस्क्रीन और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसे एक लग्जरी फील देते हैं. जो लोग कम कीमत में प्रीमियम कारों जैसा अहसास चाहते हैं, उनके लिए यह एक परफेक्ट पैकेज है.

5. मारुति सुजुकी स्विफ्ट (Swift)

स्विफ्ट भारत की सबसे आइकॉनिक हैचबैक मानी जाती है. अपनी दमदार परफॉरमेंस और स्टाइलिश लुक की वजह से यह हर उम्र के लोगों को पसंद आती है. इसका स्पोर्टी डिजाइन और ड्राइविंग कंफर्ट इसे दूसरी कारों से अलग बनाता है. पुरानी हो या नई, स्विफ्ट की डिमांड मार्केट में हमेशा ऊंची बनी रहती है.