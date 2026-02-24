Advertisement
अरे छोड़िए ₹2 वाला पानी का ठंडा ग्लास! इन 5 गाड़ियों में होता है चलता-फिरता फ्रिज, धधकती गर्मी में देता है चिल्ड वॉटर

अरे छोड़िए ₹2 वाला पानी का ठंडा ग्लास! इन 5 गाड़ियों में होता है चलता-फिरता फ्रिज, धधकती गर्मी में देता है चिल्ड वॉटर

Cars with inbuilt fridge:  बाजार में मौजूद कारों के अंदर अलग से लगने वाले फ्रिज उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें कंपनी पहले से ही सेंटर कंसोल या ग्लोवबॉक्स में फ्रिज फिट करके देती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:52 PM IST
अरे छोड़िए ₹2 वाला पानी का ठंडा ग्लास! इन 5 गाड़ियों में होता है चलता-फिरता फ्रिज, धधकती गर्मी में देता है चिल्ड वॉटर

Cars with inbuilt fridge: सोचिए, तपती गर्मी में आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपका मन एक ग्लास ठंडा पानी या ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीने का करता है. लेकिन जैसे ही आप बॉटल खोलते हैं, पानी उबल रहा होता है और कोल्ड ड्रिंक गर्म चाय जैसी लगती है. यहीं काम आता है गाड़ी का 'इन-बिल्ट कूलबॉक्स'. हालांकि बाजार में अलग से लगने वाले फ्रिज भी मिलते हैं, लेकिन कुछ बेहतरीन गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें कंपनी पहले से ही सेंटर कंसोल या ग्लोवबॉक्स में फ्रिज फिट करके देती है. चलिए जानते हैं ऐसी 5 दमदार गाड़ियों के बारे में.

1. टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो
टोयोटा प्राडो अपनी मजबूती और ऑफ-रोडिंग  के लिए मशहूर है. लेकिन उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलते हुए भी यह गाड़ी यात्रियों के आराम का पूरा ख्याल रखती है. इसके हाई-एंड मॉडल्स के सेंटर कंसोल में एक 'कूल बॉक्स' दिया गया है. चाहे आप रेगिस्तान की गर्मी में हों या किसी लंबी ट्रिप पर, यह फीचर पानी की बोतल और आपके पसंदीदा स्नैक्स को हमेशा ठंडा रखता है, ताकि आपकी एनर्जी कम न हो.

2. लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट
रेंज रोवर स्पोर्ट सिर्फ अपनी शाही लुक और लग्जरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने स्मार्ट फीचर्स के लिए भी जानी जाती है. हॉलीवुड स्टार्स से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक इसे इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसके सेंटर कंसोल में ड्रिंक्स कूलर की सुविधा मिलती है. इसमें आप फिजी वाटर या जूस को आराम से चिल कर सकते हैं. 

3. रोल्स-रॉयस घोस्ट
जब बात रोल्स-रॉयस की हो, तो वहां फ्रिज केवल पानी रखने के लिए नहीं होता. रोल्स-रॉयस घोस्ट में पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए एक खास फ्रिज का ऑप्शन मिलता है. इसमें न केवल कीमती ड्रिंक्स को ठंडा रखने की जगह होती है, बल्कि साथ में सुंदर कांच के गिलास भी आते हैं. 

4. स्कोडा सुपर्ब
स्कोडा अपनी गाड़ियों में छोटे लेकिन बेहद काम के फीचर्स देने के लिए जानी जाती है. स्कोडा सुपर्ब में सेंटर कंसोल के अंदर एक निफ्टी कूल बॉक्स मिलता है जिसे आप एक डायल के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं. यह स्मार्ट सिस्टम एसी की हवा को सीधे कंसोल में भेजता है, जिससे आपके स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी रहती हैं. 

5. निसान पेट्रोल
निसान पेट्रोल और टोयोटा प्राडो में भी एक बड़ा और ठंडा सेंटर कंसोल मिलता है. चाहे आप पथरीले रास्तों पर गाड़ी चला रहे हों या बच्चों को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जा रहे हों, ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक की कैन हमेशा आपकी पहुंच में रहती है. ये गाड़ी साबित करती है कि कठिन रास्तों का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सुख-सुविधाओं से समझौता करें.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Car Fridge

