Year Ender 2025: इस साल भारत में जादू चला गए ये टॉप 5 EV टू-व्हीलर, ग्राहकों के बीच हो गए पॉपुलर

Year Ender 2025: साल 2025 भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए एक यादगार साल साबित हुआ, जिसमें परफॉर्मेंस बाइक्स, प्रीमियम कम्यूटर और स्मार्ट स्कूटर्स सेगमेंट में एक से बढ़कर एक शानदार लॉन्च देखने को मिले. कंपनियां लगातार रेंज, स्पीड, डिजाइन, बैटरी टेक्नोलॉजी और स्मार्ट कनेक्टिविटी की सीमाओं को आगे बढ़ाती रहीं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को और ज्यादा दमदार और एडवांस बनाया गया. इन सभी इनोवेशन के बीच कुछ चुनिंदा मॉडल ऐसे रहे जिन्होंने पूरे साल सबसे ज्यादा असर डाला और बाजार को नई दिशा दी. नीचे 2025 के ऐसे ही टॉप 5 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लॉन्च दिए गए हैं, जिन्होंने इस साल को खास बना दिया.

ओबेन रोर ईज़ी सिग्मा (Oben Rorr EZ Sigma)

Oben Rorr EZ Sigma ने अगस्त 2025 में भारतीय सड़कों के लिए खास तौर पर तैयार एक नई पीढ़ी की प्रीमियम कम्यूटर इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में दमदार एंट्री की. यह बाइक आराम, शानदार परफॉर्मेंस और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन मेल है. इसमें 95 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिलती है, सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और एक बार चार्ज करने पर 175 किमी तक की IDC रेंज देती है, जिससे यह शहर में सफर को बिल्कुल नए लेवल पर ले जाती है.

इस समय चल रही ईयर-एंड सेल के दौरान Oben Electric ने Rorr EZ Sigma पर लिमिटेड समय के लिए खास ऑफर भी पेश किया है. इस ऑफर के तहत 3.4 kWh वेरिएंट की कीमत ₹1.19 लाख (एक्स-शोरूम) और 4.4 kWh वेरिएंट की कीमत ₹1.27 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, पहलेइसकीअसलीकीमत क्रमश ₹1.47 लाख और ₹1.55 लाख थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Oben Rorr EZ Sigma के खास फीचर्स में 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले शामिल है, जिसमें इन-बिल्ट नेविगेशन, कॉल, मैसेज और म्यूजिक के लिए स्मार्ट अलर्ट, ट्रिप मीटर और ऐप से जुड़ी GPS सिक्योरिटी के साथ रिमोट डायग्नोस्टिक्स और राइड ट्रैकिंग मिलती है. इसमें नया रिवर्स मोड भी दिया गया है, जिससे तंग शहरों में बाइक को घुमाना आसान हो जाता है. साथ ही नई एर्गोनॉमिक सीट लंबे सफर में ज्यादा आराम देती है. यह बाइक सिर्फ 1.5 घंटे में 0 से 80 प्रतिशत तक फास्ट चार्ज हो जाती है. इसके नए बोल्ड ग्राफिक्स और नया Electric Red कलर, Photon White, Electro Amber और Surge Cyan जैसे मौजूदा रंगों के साथ मिलकर इसे और आकर्षक बनाते हैं. इसके अलावा T8 और T5 वारंटी प्लान के तहत बैटरी पर क्रमशः 8 साल या 80,000 किमी और 5 साल या 50,000 किमी तक की सेफ्टी मिलती है. साथ ही 5 साल की डेटा कनेक्टिविटी, लाइफटाइम Oben Connect, 3 साल का Charger Protect प्लान और 24×7 कस्टमर सपोर्ट इसे लंबे समय तक बिना किसी चिंता के चलाने के लिए एक भरोसेमंद इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं.

Oben Electric ने Rorr EZ Sigma के साथ प्रीमियम इलेक्ट्रिक कम्यूटिंग को पहले से ज्यादा आसान बना दिया है. यह बाइक देशभर में 75 से ज्यादा शोरूम में उपलब्ध है, साथ ही इसे Amazon और Flipkart से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है.

अल्ट्रावायलेट यूवी एक्स47 क्रॉसओवर (Ultraviolette UV X47 Crossover)-सितंबर 2025

Ultraviolette UV X47 को सितंबर 2025 में लॉन्च किया गया था. यह एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक है, जिसे उन राइडर्स के लिए बनाया गया है जो भविष्य जैसा डिज़ाइन और दमदार राइडिंग पावर चाहते हैं. X47 में Ultraviolette की एविएशन-इंस्पायर्ड पहचान साफ दिखती है, जिसमें ज्यादा शार्प एयरोडायनामिक्स, हल्का चेसिस और आक्रामक स्टाइलिंग दी गई है.

इस बाइक में हाई-आउटपुट मोटर दी गई है, जिसे एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, ताकि गर्मी कंट्रोल में रहे और लंबे समय तक तेज रफ्तार पर बाइक आराम से चले. इसमें कई राइड मोड, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, LED लाइटिंग, प्रीमियम टचस्क्रीन कंसोल, नेविगेशन और ऐप से जुड़ने वाले फीचर्स मिलते हैं जैसे राइड स्टैट्स, व्हीकल हेल्थ और ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट. स्पोर्टी हैंडलिंग, तेज थ्रॉटल रिस्पॉन्स और फीचर्स से भरे कॉकपिट की वजह से UV X47 ने 2025 की सबसे रोमांचक परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक्स में अपनी खास जगह बना ली.

रिवोल्ट आरवी1 ब्लेज़एक्स (Revolt RV1 BlazeX)- फरवरी 2025

Revolt RV1 BlazeX को साल 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था. यह एक किफायती और आरामदायक इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक है. इसमें बेहतर स्थिरता के लिए नया डिज़ाइन किया गया चेसिस दिया गया है. साथ ही, ज्यादा रेंज के लिए अपग्रेडेड बैटरी और भारतीय शहरों के ट्रैफिक के हिसाब से ट्यून किया गया दमदार पावरट्रेन मिलता है.

RV1 BlazeX में नई पीढ़ी की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का बेहतरीन संतुलन बनाती है, वहीं इसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट जैसे तीन राइडिंग मोड मिलते हैं, जिनकी मदद से राइडर अपनी जरूरत के अनुसार रेंज या ज्यादा पावर चुन सकता है, इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक बाइक में LED लाइट्स, डिजिटल कंसोल और मोबाइल ऐप से कनेक्टिविटी जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जिनके जरिए एंटी-थेफ्ट अलर्ट, जियो-फेंसिंग और राइड ट्रैकिंग भी की जा सकती है जबकि इसका हल्का वजन और बेहतर सस्पेंशन इसे रोजाना चलाने के लिए बेहद स्मूद और आरामदायक बनाते हैं.

हीरो विडा VX2 गो (Hero Vida VX2 Go)-नवंबर 2025

Hero MotoCorp ने नवंबर 2025 में अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज को बढ़ाते हुए Vida VX2 Go लॉन्च किया. यह खास तौर पर उन शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बनाई गई है, जो आसान, आरामदायक और कम खर्च वाली राइड चाहते हैं. VX2 Go में एफिशिएंट मोटर, आरामदायक सीट और रोजाना इस्तेमाल के लिए काम का स्टोरेज डिजाइन दिया गया है, जिससे राइड करना बेहद आसान हो जाता है.

इसमें हाई-एफिशिएंसी बैटरी दी गई है, जो शहर में भरोसेमंद रेंज देती है. इसमें रिमूवेबल बैटरी सिस्टम भी मिलता है, जिससे घर या ऑफिस में आसानी से चार्ज किया जा सकता है. बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इसमें कई राइड मोड भी दिए गए हैं. इसके स्मार्ट फीचर्स में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल डिस्प्ले, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, गाड़ी की सेहत से जुड़ी जानकारी और OTA अपडेट शामिल हैं. Hero के मजबूत सर्विस नेटवर्क की वजह से Vida VX2 Go शहरी परिवारों और नौकरीपेशा लोगों के लिए एक भरोसेमंद और बिना झंझट की इलेक्ट्रिक स्कूटर बन गई है.

ओला रोडस्टर X सीरीज (Ola Roadster X Series)-फरवरी 2025

ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी 2025 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सीरीज़ Roadster X Series लॉन्च की. यह बाइक सीरीज़ कम कीमत में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए पेश की गई है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹74,999 रखी गई है. यह बाइक कुल पांच वेरिएंट्स में आती है, जिनमें 2.5 kWh, 3.5 kWh और 4.5 kWh बैटरी ऑप्शन मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक इनकी रेंज क्रमश 140 किमी, 196 किमी और 252 किमी तक है.

इस सीरीज का सबसे टॉप मॉडल Roadster X+ है, जिसमें बड़ी 9.1 kWh बैटरी दी गई है. यह Ola की 4680 भारत सेल बैटरी से लैस है, जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा 501 किमी की दावा की गई रेंज देती है. इसमें 11 kW का मोटर दिया गया है, जो बाइक को 125 किमी प्रति घंटे की टॉप स्पीड देता है और यह सिर्फ 2.7 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है.

इस बाइक में 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले, MoveOS 5 फीचर्स, तीन राइड मोड, LED लाइट्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क, ड्यूल रियर शॉक एब्जॉर्बर और सिंगल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसकी डिलीवरी मार्च 2025 के मध्य से शुरू हुई, और कंपनी इसके साथ 3 साल या 50,000 किमी की वारंटी भी दे रही है.

हर साल के साथ भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और भी ज्यादा मजबूत, नया और ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक बनता जा रहा है. इस साल लॉन्च हुई बाइक्स और स्कूटर्स ने रेंज, पावर, डिजाइन, बैटरी लाइफ और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के मामले में नए मानक तय किए हैं, जिसमें हाई परफॉर्मेंस बाइक से लेकर रोज़ाना शहर में चलने वाले किफायती कम्यूटर वाहन तक सब कुछ शामिल है. अब चाहे तेज रफ्तार पसंद करने वाले राइडर हों, कम बजट में चलने वाले ग्राहक हों या फिर स्मार्ट टेक्नोलॉजी पसंद करने वाले शहरी लोग, हर किसी के लिए बाजार में एक इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद है. अगर 2025 को संकेत माना जाए, तो आने वाले सालों में इससे भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि लोगों की पहली पसंद बनने वाली है.