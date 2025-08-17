8 लाख से कम में मिलेंगी ये 5 दमदार कारें, फैमिली के लिए है परफेक्ट ऑप्शन

Top 5 cars under 8 lakh: आप कम बजट में एक बेहतरीन कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपके लिए टॉप 5 लेकर आए हैं. इन कार की कीमत 8 लाख रुपये से कम है.
Top 5 cars under 8 lakh: आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बेहतरीन और सेफ कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन बजट कम होने के कारण आप कार नहीं खरीद पा रहें, तो आज हम आपके टॉप 5 लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 8 लाख रुपये से कम है.
टाटा मोटर्स की ओर से आने वाली टाटा पंच कार एक बेहतरीन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है. इस कार में 1199 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 17.2 kmpl का माइलेज देती है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 6.87 लाख रुपये है.
मारुति स्विफ्ट कार को देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. यह कार दिखने में काफी आकर्षक लगती है. मारुति स्विफ्ट में 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 24.8 kmpl का माइलेज देता है. इस कार का एक्स-शोरूम कीमत 7.27 लाख रुपये है.
रेनॉल्ट ट्राइबर कार में 999 सीसी का इंजन दिया गया है. इस कार में ग्लोबल सेफ्टी रेटिंग में 4 स्टार दिए गए है. इस कार को खरीदने के लिए आपको एक्स-शोरूम 7.20 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे.
टाटा अल्ट्रोज कार के अंदर 1199 cc का पावर फुल इंजन दिया जाता है, जो 87 bhp का पावर और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार का (एक्स-शोरूम) कीमत 7.86 लाख रुपये है.
हुंडई ऑरा कार को आपने टैक्सी में भी चलते हुए देखा होगा. इस कार का मेंटेनेंस काफी कम होता है. इस कार के अंदर 1197 cc का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82 bhp का पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. हुंडई ऑरा का (एक्स-शोरूम) कीमत 7.44 लाख रुपये है.