2026 में इन 5 इलेक्ट्रिक कारों को दनादन खरीद रहे ग्राहक, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को दी कड़ी टक्कर

Top 5 Electric Cars: भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. जैसे-जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, लोगों की इलेक्ट्रिक कारों में दिलचस्पी भी बढ़ रही है. इतना ही नहीं अब तो हालत ये है कि इलेक्ट्रिक कारें पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बिक्री के मामले में खुली चुनौती दे रही हैं. जनवरी 2026 के बिक्री के डेटा को देखा जाए तो समझा जा सकता है कि कैसे लोगों ने इलेक्ट्रिक कारों को अपनाना शुरू कर दिया है. अगर आप भी इलेक्ट्रिक कार पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए 5 दमदार इलेक्ट्रिक कारों के ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इन कारों में दमदार रेंज भी मिलती है.

टाटा नेक्सॉन ईवी

टाटा मोटर्स की Nexon EV ने एक बार फिर अपना दम दिखा दिया है, और सेल चार्ट में पहले पायदान पर जगह बनाई है. जनवरी 2026 में इसकी 3,098 यूनिट्स बिकीं. अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, भरोसेमंद रेंज और 13 अलग-अलग वेरिएंट्स के विकल्प के कारण यह भारतीय परिवारों की पहली पसंद बनी हुई है.

एमजी विंडसर और टाटा हैरियर ईवी का जलवा

दूसरी पोजीशन पर MG Windsor EV ने कब्जा जमाया है, जिसकी 2,567 यूनिट्स बिकीं. इसका बड़ा केबिन और आरामदायक MPV-स्टाइल लेआउट फैमिली खरीदारों को खूब पसंद आ रहा है. प्रीमियम सेगमेंट में टाटा Harrier EV ने 1,995 यूनिट्स की बिक्री के साथ दमदार एंट्री की है.

महिंद्रा XEV 9e

महिंद्रा की नई और फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9e ने भी बाजार में अपनी मजबूत धाक जमाई है. जनवरी महीने में इसकी 1,945 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई. अपने बोल्ड डिजाइन और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड सेटअप के कारण ये ऐसे यूथ और ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हुई है जो हाइटेक टेक्नोलॉजी और स्टाइल का जोरदार कॉम्बो चाहते हैं.

टाटा टियागो ईवी

शहरों के डेली यूज के लिए Tiago EV सबसे भरोसेमंद और किफायती ऑप्शन माना जाता रहा है. जनवरी 2026 में इसकी 1,223 यूनिट्स बिकीं. अपने कॉम्पैक्ट साइज और आसान हैंडलिंग के कारण यह तंग शहरी ट्रैफिक में ड्राइविंग के लिए बेस्ट मानी जाती है, जिससे ये मिडिल क्लास परिवारों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रही है.