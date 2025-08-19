OMG: इन 5 सेडान कारों का भारत की सड़कों पर सब पर छाया है कब्जा, जानें कौन-सी बनी लोगों की पहली पसंद

Top 5 Most Sale Sedan Cars: देश में सबसे ज्यादा सेडान कार को रोड पर चलते हुए देखा होगा. इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग टैक्सी में सबसे ज्यादा सेडान कार का ही इस्तेमाल करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते महीने 5 सेडान कार ने भारतीय बाजार में अपना दबदबा बनाया है. आइए जानते हैं इन कारों के बारे में.

Maruti Suzuki Dzire की बिक्री

मारुति सुजुकी की ओर से आने वाली Dzire कार सबसे ज्यादा भारतीय बाजार में पसंद की जाती है. Dzire कार की पिछले महीने 20,895 यूनिट्स की बिक्री हुई है. इस कार की (एक्स-शोरूम) कीमत 6.84-10.19 लाख रुपये तक है.

हुंडई ऑरा

Hyundai की ओर से आने वाली ऑरा कार ने बीते महीने 4,636 यूनिट्स की बिक्री की है. इस कार को आपने टैक्सी में चलते हुए जरूर देखा होगा. इस कार में 1197 सीसी का इंजन दिया जाता है, जो 68 - 82 बीएचपी का पावर और 95.2-113.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार को खरीदने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 6.54-9.11 लाख रुपये तक खर्च करने होंगे.

होंडा Amaze

होंडा की इस सेडान कार को लोग काफी पसंद करते हैं. इस कार में आपको बेहतरीन माइलेज मिलता है. बीते महीने Amaze की 2,009 यूनिट्स कार बिकी है. होंडा Amaze की (एक्स-शोरूम) कीमत 9.20-13.03 लाख रुपये है.

Volkswagen Virtus

भारतीय बाजार में Volkswagen Virtus ने भी अपना दबदबा बनाया है. Volkswagen की Virtus कार की पिछले महीने 1,797 यूनिट्स बिकी है. इस कार को घर लाने के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 11.56-19.40 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

Skoda Slavia

स्कोडा की ओर से आने वाली कार Slavia को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इस कार में कई सारे नए फीचर्स दिए गए है. बीते महीने इस कार की 1168 यूनिट्स कार की बिक्री हुई है. Skoda Slavia की (एक्स-शोरूम) कीमत 10.49-18.33 लाख रुपये है.