कॉलेज छात्रों के लिए बेस्ट हैं ये टॉप 5 स्मार्ट और दमदार लुक वाली इलेक्ट्रिक बाइक्स, जानें खासियत

Electric Bikes: चाहे रोज़ कॉलेज का सफर हो, दोस्तों के साथ शहर में घूमना हो या कैंपस पार्किंग में अलग पहचान बनानी हो, छात्र अब ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर रुख कर रहे हैं जो यूजफुल हैं साथ ही स्टाइलिश भी हैं. इनमें ऐप कनेक्टिविटी, फास्ट चार्जिंग, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और आधुनिक डिज़ाइन जैसी खूबियां मिल जाती हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:03 PM IST
Electric Bikes: आज के कॉलेज छात्रों के लिए बाइक केवल आने-जाने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह उनकी पहचान, स्टाइल और व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है. भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तेजी से विकसित हो रही है और इसके साथ ही नई पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें उभर रही हैं, जो आकर्षक डिज़ाइन, स्मार्ट तकनीक और शहरी जरूरतों के हिसाब से परफेक्ट हैं. 

चाहे रोज़ कॉलेज का सफर हो, दोस्तों के साथ शहर में घूमना हो या कैंपस पार्किंग में अलग पहचान बनानी हो, छात्र अब ऐसी इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर रुख कर रहे हैं जो यूजफुल हैं साथ ही स्टाइलिश भी हैं. इनमें ऐप कनेक्टिविटी, फास्ट चार्जिंग, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और आधुनिक डिज़ाइन जैसी खूबियां मिल जाती हैं. 

1. Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma को भारतीय सड़कों और शहरी उपयोग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है.यह बाइक 95 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड, 0–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 3.3 सेकंड में पकड़ने की क्षमता और IDC मानक के अनुसार 175 किमी तक की रेंज प्रदान करती है. यह संयोजन इसे दैनिक कैंपस उपयोग और शहर के भीतर लंबी दूरी की यात्रा - दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है. इसका 3.4 kWh वेरिएंट ₹1,16,874 (एक्स-शोरूम) और 4.4 kWh वेरिएंट ₹1,26,874 (एक्स-शोरूम) में उपलब्ध है.

मुख्य फीचर्स में 5-इंच TFT कलर डिस्प्ले, बिल्ट-इन नेविगेशन, कॉल/मैसेज अलर्ट, ऐप-आधारित GPS सुरक्षा, रिमोट डायग्नोस्टिक्स और राइड ट्रैकिंग शामिल हैं. रिवर्स मोड और एर्गोनॉमिक सीट डिजाइन शहरी परिस्थितियों में सुविधा प्रदान करते हैं. 0–80% फास्ट चार्जिंग लगभग 1.5 घंटे से शुरू होती है.

2. Ultraviolette UV X47
भविष्यवादी डिज़ाइन और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड स्टाइल पसंद करने वाले छात्रों के लिए Ultraviolette UV X47 एक अलग पहचान बनाता है. इसका एग्रेसिव, एविएशन-प्रेरित डिज़ाइन और स्पोर्टी स्टांस इसे कैंपस में आकर्षण का केंद्र बना सकता है. उच्च-आउटपुट मोटर और एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ यह मॉडल कई राइड मोड्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, LED लाइटिंग और टचस्क्रीन कंसोल जैसी तकनीक से लैस है. ऐप-आधारित राइड एनालिटिक्स, व्हीकल हेल्थ मॉनिटरिंग और OTA अपडेट जैसी सुविधाएं इसे कनेक्टेड राइडिंग अनुभव प्रदान करती हैं.

3. Revolt RV1 BlazeX
Revolt RV1 BlazeX व्यावहारिक शहरी उपयोग और युवा डिज़ाइन भाषा का संयोजन प्रस्तुत करता है. हल्का ढांचा और संतुलित एर्गोनॉमिक्स इसे दैनिक शहर की सवारी के लिए अनुकूल बनाते हैं. इसमें अपग्रेडेड पावरट्रेन और लिथियम-आयन बैटरी के साथ तीन राइड मोड - इको, नॉर्मल और स्पोर्ट - उपलब्ध हैं, जिससे राइडर अपनी जरूरत के अनुसार प्रदर्शन और रेंज के बीच संतुलन चुन सकता है. LED लाइटिंग, डिजिटल कंसोल, एंटी-थेफ्ट अलर्ट, जियोफेंसिंग और राइड ट्रैकिंग जैसी स्मार्ट सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं.

4. Ola Roadster X सीरीज
Ola Roadster X सीरीज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में आकर्षक डिज़ाइन और अपेक्षाकृत किफायती विकल्प के रूप में सामने आई है. विभिन्न बैटरी वेरिएंट्स में उपलब्ध यह सीरीज उच्च वेरिएंट में IDC के अनुसार 501 किमी तक की दावा की गई रेंज प्रदान करती है. इसमें 4.3-इंच LCD डिस्प्ले, MoveOS 5 सॉफ्टवेयर, तीन राइड मोड, टेलिस्कोपिक फोर्क्स, डुअल रियर शॉक्स और सिंगल-चैनल ABS जैसी सुविधाएं शामिल हैं. यह मॉडल पहली बार EV अपनाने वाले युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर पेश किया गया है.

5. Matter Aera 5000
Matter Aera 5000 को भारत की पहली गियर वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है. यह पारंपरिक राइडिंग अनुभव और आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक का मिश्रण प्रस्तुत करती है, जो अलग अनुभव चाहने वाले छात्रों को आकर्षित कर सकती है. 10 kW मोटर और 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ यह 0–60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार 6 सेकंड से कम समय में पकड़ सकती है. इसमें 5 kWh बैटरी, Smart BMS और IP67 प्रोटेक्शन दी गई है. दावा की गई रेंज 125 किमी तक है. 7-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैंड्स-फ्री नेविगेशन, राइड एनालिटिक्स और की-फोब टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं इसे तकनीकी रूप से उन्नत बनाती हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1,81,308 है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

