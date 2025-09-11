ये हैं भारत के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, रेंज जानने के बाद तुरंत करेंगे बुकिंग
ये हैं भारत के सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, रेंज जानने के बाद तुरंत करेंगे बुकिंग

Affordable Electric Scooters: इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का डिजाइन तो ट्रेंडी है ही, लेकिन इनके फीचर्स और रेंज भी बेहद ही दमदार है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 11, 2025, 02:29 PM IST
Affordable Electric Scooters: अगर आप सिटी राइड्स के लिए एक किफायती और स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं जो तगड़ी रेंज भी ऑफर करे तो, आज हम आपके लिए टॉप 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेकर आए हैं जो आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं. इन स्कूटर्स में ट्रेंडी डिजाइन भी देखने को मिल जाता है.  

1. Zelio Gracy +

Zelio Gracy+ एक बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो स्टाइल, एफिशिएंसी और प्रैक्टिकलिटी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पेश करता है, और भारतीय राइडर्स के लिए एक शानदार विकल्प है. इसकी कीमत ₹58,000 से शुरू होती है, जो उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो किफायती लेकिन भरोसेमंद कम्यूटिंग विकल्प चाहते हैं. यह स्कूटर 2.37 kWh की लिथियम-आयन बैटरी से संचालित होता है, जो एक बार चार्ज करने पर 130 किमी तक की रेंज देता है, जो रोज़ाना की सवारी और लंबी यात्राओं के लिए आदर्श है. इसकी टॉप स्पीड 25 किमी/घंटा है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है और लो-स्पीड वाहन नियमों का पालन करती है. 88 किग्रा के कर्ब वेट और 180 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ मजबूत डिजाइन विभिन्न सड़कों पर स्थिरता और आराम प्रदान करता है. LED लाइटिंग, ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय व्हील्स जैसे मॉडर्न फीचर्स इसकी सुंदरता और कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं. Gracy+ होम चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और 4–5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, जिससे यह शहरी कम्यूटिंग के लिए एक सुविधाजनक और प्रैक्टिकल विकल्प बन जाता है.

2. TVS iQube

TVS iQube एक आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो शहर में आसानी से चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसकी टॉप स्पीड 78 km/h है और यह 0 से 40 km/h सिर्फ 4.2 सेकंड में पहुँच जाता है. इसमें 3.5 kWh की बैटरी लगी है, जो एक बार चार्ज करने पर 145 km तक की रेंज देती है. स्कूटर में 17.78 cm का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स हैं. इसके अलावा, इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, रिवर्स पार्किंग असिस्ट और IP67 रेटेड वॉटर व डस्ट रेजिस्टेंस भी है. कीमत ₹1,08,993 (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

3. Okinawa R30

Okinawa R30 एक बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहर में रोज़ाना की सवारी के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें 250W BLDC मोटर है, जो 1.25 kWh लिथियम-आयन बैटरी से चलती है और यह एक चार्ज पर लगभग 60 km की रेंज और 25 km/h की टॉप स्पीड देती है. स्कूटर की लोडिंग क्षमता 150 kg है, जिससे यह रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त है. इसे सामान्य पावर आउटलेट से चार्ज करने में लगभग 4–5 घंटे लगते हैं. सुरक्षा के लिए इसमें ड्रम ब्रेक, E-ABS और सेंट्रल लॉकिंग एंटी-थेफ्ट अलार्म शामिल है. कीमत ₹61,998 (एक्स-शोरूम) है, जो इसे आर्थिक और पर्यावरण-सचेत विकल्प बनाती है.

4. Kinetic Green Zing Big B

Kinetic Green Zing Big B एक स्टाइलिश और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो शहर में रोजाना की सवारी के लिए बेहतरीन है. इसकी कीमत ₹75,990 (एक्स-शोरूम) है और यह 1.7 kWh लिथियम-आयन बैटरी के साथ 100 किमी तक की रेंज देती है. इसका टॉप स्पीड 25 km/h है, जो शहर के ट्रैफिक के लिए उपयुक्त है. इसमें 250W BLDC हब मोटर, डबल डिस्क ब्रेक और ट्यूबलेस अलॉय व्हील्स हैं, जो सुरक्षा और मजबूती बढ़ाते हैं. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंडरसीट स्टोरेज, USB चार्जिंग पोर्ट और डिटैचेबल बैटरी जैसी सुविधाएँ भी इसमें उपलब्ध हैं. यह मैजिक ब्लू, रोमांटिक रेड और रॉयल व्हाइट रंगों में आता है.

5.  Komaki XGT KM

Komaki XGT KM एक लो-स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसमें आराम, सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के कई फीचर्स शामिल हैं. यह परिवार और शहरी राइडर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है. इस स्कूटर में कीलेस एंट्री सिस्टम, डिजिटल स्मार्ट डैशबोर्ड, पार्किंग असिस्ट और रिवर्स जैसी सुविधाएँ हैं. इसके स्टाइलिश LED हेडलैम्प से बेहतर विज़िबिलिटी मिलती है. Komaki XGT KM स्कूटर में ट्यूबलेस टायर्स, एल्युमिनियम अलॉय व्हील्स, टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और फ्रंट डिस्क ब्रेक्स स्टैंडर्ड रूप से हैं, जो भारतीय सड़कों पर स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं. यह स्कूटर हर चार्ज पर लगभग 60–65 किलोमीटर की रेंज देता है और चार्ज होने में 4–8 घंटे का समय लगता है.
कीमत की बात करें तो यह ₹56,890 से लेकर ₹93,045 तक उपलब्ध है. अपने इनोवेटिव डिज़ाइन, किफायती दाम और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ Komaki XGT KM रोज़मर्रा की यात्रा के लिए एक अच्छा विकल्प है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

electric scooters

