पाकिस्तान की सड़कों पर है इन पांच बाइक्स का दबदबा, लेकिन भारत में इन्हें कोई नहीं पूछता

Top Five Bikes in Pakistan: भारत की तरह पाकिस्तान में बाइक्स का जबरदस्त क्रेज है. नामी ब्रांड अपनी मोटरसाइकिल को बेचने के लिए जी-जान का जोर लगा देते हैं. हालांकि यहां पर बाइक्स की कीमत भारत की तुलना में काफी ज्यादा है. जितनी कीमत में भारत में कोई एंट्री लेवल कार मिल जाएगी उतनी कीमत में पाकिस्तान में आपको एक बाइक मिलेगी वो भी साधारण दिखने वाली. ऐसे में आज हम आपको ऐसी बाइक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान में काफी पसंद किया जाता है.

पामा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोटरसाइकिल ब्रैंड में एटलस होंडा, यूनाइटेड मोटरसाइकिल, रोड प्रिंस, सुजुकी और यामाहा शामिल हैं. आइए सभी के बारे में जानते हैं विस्तार से.

एटलस होंडा

एटलस होंडा की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ब्रिकी होती है. इसको जापान में तैयार किया जाता है. PAMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाइक की ब्रिकी अगस्त, 2024 में करीब 1 लाख थी, जो पाकिस्तान के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है. एटलस होंडा की होंडा CD 70 और होंडा CG 125 पाकिस्तानी आवाम को काफी पसंद है.

होंडा CD 70

पाकिस्तान का युवा अगर किसी बाइक को सबसे पहले खरीदने की सोचता है तो वह है होंडा CD70. ये बाइक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिकती है. इस बाइक की सबसे अच्छी बात है उसका मेंटेनेंस और किफायती माइलेज. ये बाइक काफी कम तेल पीती है, जिसकी वजह से इसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय बाइक कहा जाता है. इसका इंजन मात्र 70 सीसी का है. बात अगर इसकी कीमत की करें तो पाकिस्तान में Honda CD 70 की कीमत 157,900 रुपये है.

Honda CG125

पाकिस्तान में जब कोई युवा पहली बार किसी बाइक को लेने का प्लान बनाता है तो उसमें Honda CD 70 के बाद Honda CG125 का नाम आता है. इस बाइक को पाकिस्तान के शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. इसमें 125 सीसी का इंजन इसे Honda CD 70 से ज्यादा पॉवरफुल बनाता है. पाकिस्तान में इसकी कीमत 234,900 रुपये है.

यूनाइटेड मोटरसाइकिल

यूनाइटेड पाकिस्तानी बाजार में दूसरा सबसे फेमस मोटरसाइकिल ब्रांड है. पिछले साल के अगस्त महीने में यूनाइटेड टू व्हीलर्स की टोटल बिक्री का आंकड़ा 7,447 था. जिसमें कुल उत्पादन 8,260 है. इसके अलावा, इसकी दो फेमस बाइक्स यूनाइटेड यूएस 70 और यूनाइटेड यूएस 100 हैं.

यूनाइटेड यूएस 70

होंडा सीडी 70 के बाद बाइक मालिकों के लिए यूनाइटेड यूएस 70 एक जबरदस्त ऑप्शन है. इसमें 70 सीसी का पॉवरफूल इंजन दिया गया है, जो पाकिस्तान के मार्केट के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है. यूनाइटेड यूएस 70 की कीमत पाकिस्तान में 119,500 रुपये है. बाइक की कीमत सस्ती होने की वजह से लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं. इसके रखरखाव में भी काफी कम खर्चा होता है.

यूनाइटेड 100cc

पाकिस्तान में यूनाइटेड की अपनी एक अलग पहचान है. चीनी बाइक श्रेणी में 100 सीसी की ये बाइक पाकिस्तानी मार्केट में काफी जबरदस्त बिजनेस कर रही है. कंपनी इसके डिजाइन में किसी तरह की कोई बदलाव नहीं करती है, जिसकी वजह से इसका कीमत भी सालों से एक जैसा ही देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान में इस बाइक की कीमत 130,500 रुपये है.