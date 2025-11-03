सिंगल चार्जिंग में 700 किलोमीटर की रेंज, इन गाड़ियों से जिले के जिले घूम डालेंगे फिर भी नहीं खत्म होगी चार्जिंग!

Top Range Electric Cars: इलेक्ट्रिक कारों (EVs) को लेकर ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता उनकी रेंज यानी एक बार फुल चार्ज होने पर कितनी दूरी तय कर सकती हैं, यह होती है. लेकिन भारतीय बाजार में अब कई ऐसी इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी हैं जो इस चिंता को लगभग खत्म कर देती हैं. ये कारें इतनी शानदार रेंज देती हैं कि आपको पेट्रोल पंप पर जाने की तो क्या, बार-बार चार्जिंग स्टेशन ढूंढने की भी जरूरत महसूस नहीं होगी. यहाँ भारत में उपलब्ध और जल्द आने वाली उन 4 सबसे ज्यादा रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताया गया है, जो लंबी यात्राओं को भी आसान बना रही हैं:

1. महिंद्रा BE.06 (Mahindra BE.06) – 682 किमी तक की रेंज!

महिंद्रा की आने वाली इलेक्ट्रिक SUV, BE.06, रेंज के मामले में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक कार दो बैटरी पैक विकल्पों (59 kWh और 79 kWh) के साथ आएगी और इसकी अधिकतम रेंज 682 किलोमीटर तक हो सकती है. यह शानदार रेंज इसे भारत की सबसे लंबी रेंज वाली इलेक्ट्रिक कारों में से एक बना देगी. यह कार 282 bhp की पावर जनरेट करती है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹18.90 लाख से शुरू होकर ₹27.79 लाख तक जाने की उम्मीद है.

2. महिंद्रा XEV.9e (Mahindra XEV.9e) – 656 किमी तक की रेंज!

महिंद्रा की एक और आने वाली इलेक्ट्रिक कूपे-स्टाइल SUV, XEV.9e भी रेंज के मामले में पीछे नहीं है. इस कार में भी BE.06 की तरह ही 59 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक विकल्प मिलेंगे. कंपनी का दावा है कि XEV.9e की अधिकतम रेंज 656 किलोमीटर तक हो सकती है. यह कार 228 bhp की पावर देती है. इसका कूपे डिज़ाइन इसे स्पोर्टी लुक देता है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹21.90 लाख से ₹31.25 लाख के बीच होने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. BYD E6 (बीवाईडी ई6) – 520 किमी की WLTC रेंज

BYD E6 इस सूची की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक है जो 500 किलोमीटर से अधिक की प्रमाणित रेंज देती है. इस MPV (मल्टी-पर्पज व्हीकल) में 71.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यह WLTC (वर्ल्डवाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल्स टेस्ट प्रोसीजर) सर्टिफाइड रेंज के तहत 520 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है. यह 95 PS की पावर और 180 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, और इसकी कीमत ₹29.15 लाख (एक्स-शोरूम) के आसपास है, जो इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनाती है.

4. टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV) – 500 किमी के आसपास की रेंज

टाटा मोटर्स की बहुप्रतीक्षित इलेक्ट्रिक एसयूवी, टाटा कर्व ईवी (Tata Curvv EV), भी शानदार रेंज का वादा करती है. यह कार एक कूपे डिज़ाइन के साथ आएगी और इसकी रेंज 500 किलोमीटर के आसपास होने का दावा किया गया है. यह एसयूवी टाटा के ज़िपट्रॉन आर्किटेक्चर पर आधारित होगी और इसकी कीमत ₹17.5 लाख से ₹22.30 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. कर्व ईवी का लॉन्च भारतीय इलेक्ट्रिक एसयूवी बाजार को और मज़बूती देगा.