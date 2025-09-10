100 किमी से ज्यादा की रेंज देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पलक झपकते पड़कते हैं रफ्तार
Advertisement
trendingNow12916225
Hindi Newsऑटोमोबाइल

100 किमी से ज्यादा की रेंज देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पलक झपकते पड़कते हैं रफ्तार

Top Range Electric Scooter: इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को दमदार रेंज और बेहतरीन फीचर्स के लिए पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी आपके बजट में आसानी से फिट हो जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

100 किमी से ज्यादा की रेंज देते हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, पलक झपकते पड़कते हैं रफ्तार

Top Range Electric Scooter: अगर आप एक दमदार रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर तलाश रहे हैं तो आज हम आपके लिए भारत में मिलने वाले टॉप रेंज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कुछ दमदार ऑप्शन लेकर आए हैं जिन्हें एक बार चार्ज करने के बाद आपको अच्छी-खासी रेंज मिल जाती है. 

सिंपल वन 
सिंपल एनर्जी के सिंपल वन में एक फिक्स्ड और एक रिमूवेबल बैटरी है. इनकी क्षमता 5 kWh है और इसे 0 से 80% तक चार्ज होने में 4 घंटे 40 मिनट लगते हैं. इसकी PMS मोटर 8.5 kW की पावर जेनरेट करती है. स्कूटर की रेंज 212 किमी बताई गई है, जो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध किसी भी ब्रांड की तुलना में सबसे अधिक है. 

ओला S1 प्रो
S1 प्रो 195 किमी की रेंज ऑफर करता है. 11 kW की मैक्सिमम पावर देने वाली मिड-ड्राइव IPM मोटर से लैस, यह स्कूटर हाइपर मोड में केवल 2.6 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेता है. 8 साल की वारंटी वाली 4 kWh की बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में 6.5 घंटे लगते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

एथर 450X
एथर 450X में 3.7 kWh बैटरी वाले 450X की प्रमाणित रेंज 150 किमी है. इसमें PMS मोटर 6.4 kWh की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ, यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है. इसके 3.7 kWh वेरिएंट को पूरी तरह चार्ज होने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं और यह 6 रंगों में उपलब्ध है. 

हीरो विडा V1 प्रो
हीरो विडा V1 प्रो बैटरी स्वैप फीचर है के साथ आता है. इसका V1 Plus और V1 Pro दो रिमूवेबल बैटरियों के साथ आते हैं. V1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी क्षमता 3.94 kWh है, जिसका चार्जिंग समय 6 घंटे (0-80%) है और इसकी प्रमाणित रेंज 165 किमी है. इसकी PMS मोटर 6 kWh का अधिकतम पावर आउटपुट देती है.

एथर रिज़्टा
रिज़्टा स्कूटर तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनमें सबसे ऊपर वाला वेरिएंट 3.7 kWh की बैटरी और 159 किमी की प्रमाणित रेंज के साथ आता है! 4.3 kWh का अधिकतम पावर आउटपुट देने वाला PMS मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 80 किमी/घंटा की अधिकतम गति प्रदान करता है. 7 अलग-अलग रंगों में उपलब्ध, 3.7 kWh वेरिएंट को 0 से 80% तक चार्ज होने में 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं और इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹1.45 लाख है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

electric scooter

Trending news

Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
;